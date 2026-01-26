Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord.

Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare” ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat cu atenție de navele NATO din Marea Britanie și Statele Unite. Zona exactă este denumită GHIUK, un pasaj strategic pentru navele militare, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

Ca să înțelegem mai bine, GHIUK vine de la Groenlanda, Islanda și UK - Regatul Unit. Reprezintă o linie roșie pentru NATO. Mai exact, orice navă care se apropie de acest loc este monitorizată cu atenție.

De ce e atât de importantă această zonă? Pentru că pe aici submarinele și navele militare ale Rusiei își pot croi drum spre Atlanticul de Nord și apoi către Coasta de Est a Statelor Unite sau spre Gibraltar și mai departe în Mediterana. Nu vorbim doar despre pericolul unui atac asupra țărilor europene și Statelor Unite, ci și despre infrastructura critică dintre Europa și SUA, care poate fi sabotată. Avem deja exemplul din Marea Baltică.

Cele mai multe submarine rusești din nord sunt concentrate în Peninsula Kola. La Gadjievo se află submarine nucleare strategice, de aici a plecat și „Vladimir cel Mare”. În apropiere este și baza Zapadnaia, unde stau submarinele nucleare de atac. În regiunea Murmansk mai sunt încă două baze pentru navele flotei nordului a lui Putin.

