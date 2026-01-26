Live TV

NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda

Data publicării:
submarin in ape inghetate
Foto: Captură video WOLF SVR via Digi24

Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord.

Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare” ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat cu atenție de navele NATO din Marea Britanie și Statele Unite. Zona exactă este denumită GHIUK, un pasaj strategic pentru navele militare, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

Ca să înțelegem mai bine, GHIUK vine de la Groenlanda, Islanda și UK - Regatul Unit. Reprezintă o linie roșie pentru NATO. Mai exact, orice navă care se apropie de acest loc este monitorizată cu atenție.

De ce e atât de importantă această zonă? Pentru că pe aici submarinele și navele militare ale Rusiei își pot croi drum spre Atlanticul de Nord și apoi către Coasta de Est a Statelor Unite sau spre Gibraltar și mai departe în Mediterana. Nu vorbim doar despre pericolul unui atac asupra țărilor europene și Statelor Unite, ci și despre infrastructura critică dintre Europa și SUA, care poate fi sabotată. Avem deja exemplul din Marea Baltică.

Cele mai multe submarine rusești din nord sunt concentrate în Peninsula Kola. La Gadjievo se află submarine nucleare strategice, de aici a plecat și „Vladimir cel Mare”. În apropiere este și baza Zapadnaia, unde stau submarinele nucleare de atac. În regiunea Murmansk mai sunt încă două baze pentru navele flotei nordului a lui Putin.

Israel a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Gaza. Ran Gvili fusese ucis în atacul Hamas din 2023
Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva
