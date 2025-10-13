Live TV

NATO începe azi un exerciţiu de descurajare nucleară

NATO începe exercițiul Steadfast Noon, prin care își verifică forța de descurajare nucleară Foto: Profimedia Images
Bombe nucleare americane în Europa

NATO începe luni exerciţiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari şi peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse ale organizaţiei de apărare cu sediul la Bruxelles.

Exerciţiul de două săptămâni - coordonat de la cartierul general militar al NATO din Mons (Belgia) - se va desfăşura în principal deasupra Mării Nordului, implicând baze militare din Olanda, Belgia, Regatul Unit şi Danemarca.

Germania contribuie cu trei avioane Tornado echipate corespunzător pentru a transporta bombe nucleare americane şi patru avioane Eurofighter.

NATO a declarat că exerciţiul este unul de rutină şi nu are legătură cu recentele încălcări ale spaţiului său aerian de către aparate ruseşti sau cu alte provocări, însă are rolul de a semnala că Alianţa rămâne capabilă să se apere cu arme nucleare, dacă este necesar.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat vineri că exerciţiul este esenţial pentru a menţine credibilitatea forţei de descurajare nucleară a organizaţiei.

Bombe nucleare americane în Europa

În conformitate cu acordul Alianţei Nord-Atlantice de partajare nucleară, ţările membre care nu posedă arme nucleare - precum Germania, de exemplu - participă la misiuni de antrenament pentru utilizarea potenţială a bombelor nucleare americane B61 staţionate în Europa.

Este un lucru cunoscut că armele nucleare americane sunt depozitate în Belgia, Olanda, Italia şi Germania.

Alianţa nu a dezvăluit detalii operaţionale, dar experţii spun că exerciţiul implică, de obicei, transportul şi încărcarea în siguranţă a bombelor nucleare pe aeronave. La astfel de exerciţii nu se utilizează proiectile reale, ci doar de antrenament.

Planificatorii NATO afirmă că nu sunt prea îngrijoraţi de o posibilă activitate a dronelor în timpul exerciţiului, în contextul recentelor incidente cu apariţia unor drone neidentificate în mai multe ţări europene.

Daniel Bunch, planificatorul-şef al NATO pentru operaţiuni nucleare, a adăugat că dronele nu reprezintă o ameninţare nouă şi că Alianţa trebuie să fie cu un pas înainte pentru a-şi îndeplini misiunile în orice condiţii.

