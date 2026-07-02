NATO intenţionează să înlocuiască aeronavele AWACS cu avioane Saab GlobalEye

NATO intenţionează să-şi înlocuiască flota învechită de avioane AWACS cu avioane de supraveghere GlobalEye produse de compania suedeză Saab, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu dosarul, o măsură care ar putea pune la încercare relaţiile deja tensionate cu preşedintele SUA, Donald Trump.

Trump a insistat pe lângă aliaţi să cumpere arme americane şi a ameninţat în repetate rânduri că va părăsi NATO, acuzând ţările europene că profită de pe urma SUA, lăsate să suporte costurile securităţii continentului.

Sursele au lăsat să se înţeleagă că NATO îşi va anunţa planurile privind GlobalEye în timpul summitului său de la Ankara, preconizat să se desfăşoare în 7 şi 8 iulie.

NATO nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu din partea Reuters, în timp ce Saab a refuzat să comenteze.

Funcţionând ca nişte turnuri radar zburătoare, cu structuri distincte de nouă metri lăţime, cele 14 avioane ale Sistemului de avertizare şi control aerian al NATO au reprezentat "ochii" aliaţilor pe cer încă din 1982.

Staţionată la baza aeriană Geilenkirchen (Germania), flota de avioane AWACS a fost utilizată pe scară largă pentru misiuni de supraveghere ale NATO de-a lungul flancului estic al Alianţei, de când Rusia a declanşat războiul în Ucraina (în 2022).

Baza aeriană Geilenkirchen ar putea să găzduiască în curând cea mai mare flotă din lume de supraveghere GlobalEye

Conform planului de înlocuire, baza germană ar putea să găzduiască în curând cea mai mare flotă din lume de supraveghere GlobalEye, au precizat sursele. Aparatul, care a efectuat primul său zbor în 2018, se bazează pe avionul de business Global 6500, construit de compania canadiană Bombardier.

GlobalEye concurează cu E-7 Wedgetail de la Boeing, un avion de avertizare timpurie, de comandă şi control bazat pe aeronava Boeing 737 şi proiectat să supravegheze şi să coordoneze lupta.

În 2025, NATO a abandonat planurile iniţiale de a achiziţiona şase avioane Boeing E-7 Wedgetail după ce Pentagonul a renunţat să mai cumpere 26 astfel de aparate, decizând să se bazeze mai mult pe sateliţi.

La presiunea congresmenilor americani, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat în luna mai, în faţa unei comisii a Congresului, că Pentagonul face demersuri pentru a reintroduce avionul în buget.

Editor : Liviu Cojan