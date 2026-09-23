În țările baltice, forțele NATO încearcă zilele acestea să învețe noul mod de a face război, folosindu-se de lecțiile de pe frontul ucrainean, iar militarii văd cum doctrina militară tradițională a devenit învechită și neadecvată.



Purtând benzi de bandă roșie pe căști, soldații danezi s-au deplasat în tăcere prin pădurea de pini și apoi, declanșând o furtună de foc, au cucerit o poziție apărată de trupele spaniole. „Todos muertos” - „toți sunt morți” - a glumit unul dintre soldații spanioli, relaxându-se sub un vehicul blindat care și-a ridicat tunul pentru a semnala că a fost distrus. Compania de infanterie mecanizată daneză a jucat rolul inamicului în exercițiul din această lună al brigăzii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care a fost desfășurată pentru a proteja Letonia de Rusia vecină, scrie The Wall Street Journal.

Danezii au început în noaptea precedentă prin a ataca zonele de adunare ale brigăzii cu drone care lansau încărcături simulate. A izbucnit haosul, soldații adormiți au fost treziți, iar unii au fost declarați morți, a spus comandantul danez cu o satisfacție evidentă.

Exercițiul, unul dintre numeroasele desfășurate în statele baltice în acest an, a avut ca scop pregătirea brigăzii NATO conduse de canadieni pentru eventualitatea în care amenințarea rusă tot mai mare împotriva țărilor europene ar degenera într-un război deschis. Acesta a implicat punerea în practică a lecțiilor privind modul în care natura războiului a fost transformată de revoluția dronelor pe câmpurile de luptă din Ucraina - cu rezultate mixte, până în prezent.

„Nu ne mai limităm doar la antrenamente. Facem repetiții de misiune”, a declarat comandantul brigăzii NATO, colonelul canadian David Brassard. „Aceasta reprezintă o schimbare fundamentală de mentalitate.”

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Aproximativ 35% din totalul forțelor terestre ale Canadei sunt angajate în Letonia, a spus el. Unități similare ale NATO sunt conduse de Germania, care poziționează permanent o brigadă în Lituania, și de Regatul Unit al Marii Britanii, care conduce un grup de luptă în Estonia.

Președintele leton Edgars Rinkēvičs a declarat într-un interviu că primește evaluări ale serviciilor de informații privind o escaladare iminentă din partea Rusiei, deși, deocamdată, aceasta se situează sub pragul unei invazii militare directe care ar declanșa angajamentele prevăzute de articolul 5 al NATO privind apărarea reciprocă. Războiul împotriva Ucrainei, care a început în 2022, a întărit armata rusă, în loc să o slăbească, o amenințare ascunsă uneori de eșecurile Rusiei de a avansa semnificativ pe teren în Ucraina, a avertizat el.

„Economia rusă probabil nu mai este la fel de puternică ca înainte, dar armata rusă este mai periculoasă decât era acum patru ani și jumătate, iar noi trebuie să ținem cont de acest lucru”, a spus Rinkēvičs. „Fie că ne place sau nu, aceasta este o armată care are acum experiență de luptă și care s-a dovedit, de asemenea, foarte flexibilă și agilă în adaptarea la noile forme de război.”

Au fost observate drone necunoscute, probabil rusești și probabil operate de civili locali, care zburau deasupra zonei în timpul exercițiului, a spus Brassard. Statele baltice au fost deja ținta unor atacuri hibride.

Danezii, din Regimentul Regal de Salvamari, au dedicat mult timp analizării imaginilor filmate de drone provenite de pe canalele de social media rusești și ucrainene. Aproape toți cei aproximativ 150 de soldați ai companiei au dobândit cel puțin abilități rudimentare de pilotaj, iar comandantul companiei, un veteran al războiului din Afganistan, a declarat că a vizitat mai multe unități din Ucraina aflată în război.



Cu toate acestea, a remarcat el, chiar și unitatea sa era departe de a stăpâni cu pricepere modul de război al rușilor și ucrainienilor, în care aproximativ 90% din victimele inamice sunt cauzate de drone, iar o mare parte din doctrina militară tradițională a devenit învechită și neadecvată. Aproximativ 90% dintre dronele folosite de „forța roșie” daneză în cadrul exercițiului au fost destinate observării și culegerii de informații, doar câteva fiind utilizate ca arme.

Chiar și danezii, cu tot accentul pe care îl pun pe învățarea lecțiilor din Ucraina, dispun doar de un număr redus de drone, deși ar urma să primească mai multe în cazul unui conflict, a spus comandantul.

Mai în jos, pe drumul din pădure, două tancuri canadiene Leopard erau parcate la o intersecție, fără niciun fel de plase de protecție sau sisteme de apărare împotriva dronelor, care au devenit indispensabile în războiul dintre Rusia și Ucraina. Echipajele au declarat că abia încep să învețe despre războiul cu drone. Întrebat ce mijloace de apărare împotriva dronelor are la dispoziție, unul dintre soldați a spus că ar trebui să primească în curând o pușcă de vânătoare. În tanc nu exista nicio tehnologie de detectare a dronelor.

La bateria de artilerie canadiană care participa la exercițiu, comandantul a spus că trupele au distanțat obuzierele tractate M777 la 12 kilometri unul de celălalt, mult mai departe decât de obicei, pentru a reduce la minimum șansele de detectare de către drone. De asemenea, le îngropau în pământ la o adâncime de până la 3 metri pentru a le spori capacitatea de supraviețuire odată descoperite.

Maiorul canadian, care a servit în Ucraina drept consilier înainte de 2022, a spus că soldații săi urmăreau constant înregistrări video din război și propuneau noi soluții și tehnici.

Juris Jurašs, care a fost parlamentar leton înainte de a se alătura armatei ucrainene în funcția de comandant de companie de recunoaștere în 2022, a râs când a auzit de exercițiu. Obuzierele remorcate, precum M777, sunt folosite rar în Ucraina în prezent, deoarece devin ținta dronelor imediat după tragere, iar niciun fel de îngropare nu ar ajuta, a spus el. Tancurile au dispărut aproape complet de pe linia frontului. Cele care încearcă să acționeze sunt de obicei acoperite cu mai multe straturi de apărare împotriva dronelor, asemănătoare unui arici.

„Un tanc pe câmpul de luptă este acum ca un tort: băieții cu drone se vor lupta între ei pentru dreptul de a-l lovi primul”, a spus Jurašs. „Armatele NATO nu sunt pregătite pentru acest tip de război modern. Au auzit despre războiul din Ucraina doar de la televizor sau de pe rețelele sociale și nu înțeleg cât de mult s-au schimbat lucrurile.”

Vor apărea tot mai multe drone și alte tehnologii moderne, iar brigada NATO din Letonia se adaptează exersând acoperirea drumurilor cu plase antidrone și construirea de cartiere generale fortificate, a spus Brassard. Deși trupele ucrainene nu se antrenează alături de forțele sale, ele colaborează cu armata letonă și cu brigăzile Gărzii Naționale.

„Suntem acolo unde ar trebui să fim? Nu 100%”, a spus el. „Dar amenințarea de dincolo de graniță ne oferă, în acest moment, ceva timp pentru a ajunge la viteza de croazieră.”

Rinkēvičs, președintele Letoniei, a declarat că i-a îndemnat deja pe colegii săi lideri NATO să accelereze schimbarea planurilor și a doctrinei. „NATO trebuie să fie mult mai flexibilă și mai adaptabilă, atât în ceea ce privește forțele naționale, cât și întreaga planificare a apărării în cadrul alianței”, a spus el.

La o conferință desfășurată la Riga, capitala Letoniei, șeful de stat major al președinției ucrainene, fostul comandant al serviciilor de informații militare Kirilo Budanov, s-a plâns că, în ocaziile în care forțele ucrainene sunt invitate să participe la exercițiile NATO, acestea joacă de obicei rolul „echipei roșii”, adică al adversarului, și nu fac parte din forța principală.

„Prin faptul că nu implicați aceste unități ca și cum ar fi ale voastre, nu înțelegeți algoritmii pe care i-am dezvoltat, iar tot ce vedeți este modul în care forța adversă vă distruge unitățile, ceea ce s-a întâmplat tot timpul”, a spus Budanov. Dronele în sine, fără un sistem militar integrat în spate, sunt inutile, a adăugat el.

Ministrul apărării din Letonia, Raivis Melnis, un fost ofițer militar care a servit în Ucraina în timpul războiului, a fost de acord. „Rusia este agresivă. Este important pentru noi să înțelegem că Rusia nu caută pacea”, a spus el. „Există o singură țară în lume care știe cum să lupte cu Rusia în realitate, și aceea este Ucraina. Avem nevoie de acele lecții, trebuie să ne pregătim.”

Editor : B.E.