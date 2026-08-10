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NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo

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Militari din trupele KFOR. Foto: Profimedia
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Misiunea militară a NATO din Kosovo (KFOR) a anunţat luni că îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo pentru prima oară de la încheierea războiului dintre separatiştii kosovari şi forţele sârbe la sfârşitul anilor 1990, relatează France Presse.

Acestea sunt o celebră mănăstire ortodoxă sârbă şi un pod din Mitrovica, oraş divizat între sârbi şi albanezi.

KFOR, condus de NATO, a explicat într-un comunicat că „a început integrarea membrilor poliţiei din Kosovo în dispozitivul de securitate al KFOR de la mănăstirea Visoki Decani”.

Totuşi, această misiune militară internaţională a subliniat că rămâne „principalul actor în garantarea securităţii la Visoki Decani”, notează France Presse.

Reducerea prezenţei KFOR la Visoki Decani, o mănăstire din secolul al XIV-lea inclusă de Unesco în Patrimoniul Mondial, a fost decisă ca urmare a „îmbunătăţirii condiţiilor de securitate”.

Acest loc, sacru pentru minoritatea sârbă din Kosovo, care a fost vizat de mai multe ori de atacurile extremiştilor, rămâne sub supravegherea forţelor NATO de menţinere a păcii 24 de ore din 24.

KFOR a comunicat că începe o „tranziţie progresivă în ceea ce priveşte prezenţa sa permanentă” pe un pod ce separă cartierele albaneze de cele ale etnicilor sârbi din Mitrovica.

Podul respectiv a fost scena mai multor confruntări încă din timpul războiului. Controlat de KFOR în ultimii 27 de ani, acest pod a devenit simbolul divizării etnice a oraşului, aflat în centrul unui diferend pe care negocierile sub egida Uniunii Europene încearcă să-l reglementeze de peste zece ani.

Războiul care i-a opus în 1998 şi 1999 pe separatiştii albanezi din Kosovo trupelor sârbe a făcut peste 13.000 de morţi până la bombardamentele NATO împotriva Serbiei, care au pus capăt conflictului.

După retragerea forţelor sârbe în iunie 1999, o forţă internaţională de menţinere a păcii a fost desfăşurată pe teritoriul kosovar.

Kosovo şi-a proclamat în 2008 independenţa, pe care Belgradul nu a recunoscut-o niciodată, aminteşte AFP.

Editor : Liviu Cojan

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