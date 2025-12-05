NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA

NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în încercarea de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.

În cadrul noii structuri, toate ţările nordice vor intra sub comanda sediului central din portul american Norfolk, Virginia, care se ocupă de apărarea Atlanticului de Nord, în loc ca unele ţări din regiune să rămână sub comanda NATO din Brunssum, Olanda, care este responsabilă de flancul nord-estic al NATO.

Finlanda a aderat la NATO în 2023, iar Suedia în 2024, după ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 a determinat cele două ţări să-şi regândească strategiile de securitate naţională, după decenii de neutralitate. Aderarea lor la alianţa militară care numără acum 32 de membri a consolidat poziţia NATO în nord şi în regiunea Mării Baltice, ducând la restructurarea comandamentului, relatează News.ro.

„Având în vedere alinierea adversarilor noştri din întreaga lume, este imperativ să consolidăm cât mai mult zona euro-atlantică şi să ne întărim poziţia în nordul îndepărtat”, a declarat Grynkewich, general al Forţelor Aeriene ale SUA şi comandant suprem al NATO în Europa, într-o discuţie cu jurnaliştii la sediul militar al alianţei din afara oraşului belgian Mons.

„Norfolk este puntea strategică între America de Nord şi Europa”, a mai spus el.

Comandamentul de la Norfolk va fi responsabil pentru Arctica, Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit.

