Live TV

NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA

Data actualizării: Data publicării:
Mark Rutte - Alexus G. Grynkewich joint press conference in Brussels
Foto: Profimedia

NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în încercarea de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.

În cadrul noii structuri, toate ţările nordice vor intra sub comanda sediului central din portul american Norfolk, Virginia, care se ocupă de apărarea Atlanticului de Nord, în loc ca unele ţări din regiune să rămână sub comanda NATO din Brunssum, Olanda, care este responsabilă de flancul nord-estic al NATO.

Finlanda a aderat la NATO în 2023, iar Suedia în 2024, după ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 a determinat cele două ţări să-şi regândească strategiile de securitate naţională, după decenii de neutralitate. Aderarea lor la alianţa militară care numără acum 32 de membri a consolidat poziţia NATO în nord şi în regiunea Mării Baltice, ducând la restructurarea comandamentului, relatează News.ro.

„Având în vedere alinierea adversarilor noştri din întreaga lume, este imperativ să consolidăm cât mai mult zona euro-atlantică şi să ne întărim poziţia în nordul îndepărtat”, a declarat Grynkewich, general al Forţelor Aeriene ale SUA şi comandant suprem al NATO în Europa, într-o discuţie cu jurnaliştii la sediul militar al alianţei din afara oraşului belgian Mons.

„Norfolk este puntea strategică între America de Nord şi Europa”, a mai spus el.

Comandamentul de la Norfolk va fi responsabil pentru Arctica, Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Digi Sport
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
imigranti sua
SUA reduc valabilitatea permiselor de muncă. Sute de mii de migranți sunt afectați
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
nato
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”
Donald Trump
Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)
Recomandările redacţiei
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
ED_ogn_1937 alegeri vot stampila inquam photos octav ganea
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare...
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
Ultimele știri
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu
Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist
Criză înaintea summitului UE: Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă