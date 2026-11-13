„NATO islamic” se mărește. Turcia şi Qatarul au semnat un acord de apărare reciprocă

Turcia şi Qatarul au semnat vineri un acord de apărare reciprocă, conform unei declaraţii a biroului preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care s-a întâlnit cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani la Istanbul, informează Reuters.

„Preşedintele Erdogan a afirmat că vom continua să lucrăm împreună pentru a preveni reapariţia războiului în regiunea Golfului şi pentru a stabili o bază pentru dialog şi a obţine pacea”, a declarat preşedinţia Turciei într-un mesaj pe X, fără a oferi detalii despre acest acord.

Informarea menţionează o declaraţie a preşedintelui Erdogan, potrivit căreia Turcia şi Qatarul lucrează pentru a-şi dezvolta şi diversifica parteneriatul energetic, iar cooperarea lor în industria de apărare va continua să crească.

„Preşedintele Erdogan a declarat că acordul de apărare reciprocă, semnat astăzi de Turcia şi Qatar, va adăuga o nouă dimensiune fraternităţii noastre”, se adaugă în comunicat.

În luna august, Turcia, Arabia Saudită şi Pakistan au semnat un acord comun de apărare la Mecca (acord denumit în mod popular „NATO al musulmanilor suniți” sau „NATO islamic”), reunind aliaţii sunni musulmani ai SUA într-o perioadă de conflicte în regiune.

Parlamentul Turciei a ratificat săptămâna trecută acordul semnat la Mecca, deschizând calea pentru ca Ankara să trimită ajutor militar Arabiei Saudite, care se confruntă cu dificultăţi în a respinge atacurile militanţilor houthi din Yemen, susţinuţi de Iran.

Conform acordului semnat de cele trei puteri regionale în august, un atac asupra uneia dintre părţi constituie un atac asupra tuturor.

Editor : Sebastian Eduard