Mark Rutte: „Încălcările rusești pe flancul estic devin din ce în ce mai frecvente, din România până în Lituania”. Răspunsul NATO

NATO lansează operațiunea Santinela Estică pentru a-și consolida poziția pe flancul estic, a anunțat secretarul general al NATO, Mark Rutte, citat de polsatnews.pl. Vor fi mobilizate resurse din opt țări, a precizat secretarul general NATO într-o conferință de presă, vineri, urmare a incidentului din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 21 de drone rusești.

Mark Rutte și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, au participat vineri la conferința comună de presă.

„Miercuri, 10 septembrie, numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Apărarea aeriană a NATO a fost activată, protejând efectiv teritoriul Alianței. Acesta a fost cel mai mare număr de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care l-am înregistrat vreodată, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Acesta nu a fost un incident izolat. Rusia a încălcat flancul nostru estic. Fie că este intenționat sau nu, acest lucru este periculos și inacceptabil”, a subliniat Rutte.

România, pe lista țărilor al căror spațiu aerian este încălcat

„Încălcările rusești pe flancul nostru estic devin din ce în ce mai frecvente. Dronele lor încalcă spațiul nostru aerian din România, Estonia, Letonia și Lituania, iar indiferent dacă acest lucru este intenționat sau nu, este periculos și inacceptabil”, a spus el.

„În timpul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de miercuri dimineață, Aliații au discutat această situație la cererea Poloniei, în temeiul articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic. Aliații și-au exprimat deplina solidaritate cu Polonia și au condamnat comportamentul nesăbuit al Rusiei. Scopul nostru este să protejăm toți aliații NATO de toate amenințările, iar apărarea flancului estic este de cea mai mare importanță ”, a subliniat Rutte.

„Operațiunea Santinela Estică va utiliza o gamă largă de resurse de la aliați, inclusiv Danemarca, Franța, Regatul Unit, Germania și alte țări”, a anunțat Rutte.

„Apărarea flancului estic este primordială. Toți aliații sprijină aceste contingente și avem planuri de a ne spori prezența ori de câte ori este necesar. Aceasta include apărarea aeriană, sistemele aeriene și sistemele terestre”, a explicat Rutte.

21 de drone au trecut granița poloneză

Potrivit informațiilor furnizate de Marcin Przydacz, șeful Biroului Prezidențial pentru Politică Internațională, 21 de drone au trecut granița poloneză.

Până în prezent, fragmente de drone au fost găsite în 17 locuri din cinci provincii, dintre care zece se află în provincia Lublin.

Miercuri, la cererea Poloniei, NATO a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord. Conform acestui articol, statele membre pot aduce o situație problematică în atenția Consiliului Atlanticului de Nord (principalul organism decizional politic al NATO) și o pot discuta cu aliații lor.

Articolul 4 prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată.”

„NATO va continua să apere fiecare centimetru al teritoriului său”

În istoria Alianței Nord-Atlantice, din 1949, articolul 4 a fost invocat de șapte ori. Polonia l-a invocat în 2022, împreună cu un grup de aliați, în legătură cu agresiunea pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, iar mai devreme, în 2014, în legătură cu criza din Crimeea și Donbas provocată de Rusia.

Grynkievich a declarat că operațiunea Santinela Estică va integra apărarea aeriană și terestră. El a evaluat răspunsul la apariția dronelor rusești în Polonia ca fiind adecvat.

Generalul a mai spus că a ordonat deja lansarea Operațiunii Santinela Estică. „NATO va continua să apere fiecare centimetru al teritoriului său”, a subliniat el.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a comentat știrea. El și-a exprimat recunoștința pentru „acțiunile decisive și deciziile luate ca răspuns la politicile agresive ale Rusiei”.

„«SANTINELA ESTICĂ» Aliată nu este doar o decizie strategică - este o expresie a responsabilității pentru securitatea întregului flanc estic al Alianței. Este descurajare activă și disponibilitate de apărare oriunde este nevoie. Știm că apărarea eroică a Ucrainei este legată de viitorul Europei. De aceea ne sporim capacitățile de apărare. În unitate este puterea, iar în pregătire - victoria”, se poate citi în postarea ministrului Apărării Naționale de pe platforma X.

Editor : Marina Constantinoiu