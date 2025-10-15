Live TV

NATO nu ar trebui să îi ia „prea în serios pe ruși”, susține Mark Rutte. Țările Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia”

Data publicării:
mark rutte
Foto: Piroschka van de Wouw via Reuters

La doar două zile după ce a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică nu ar trebui să supraestimeze capacitățile țării conduse de Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent.

Afirmația a fost făcut miercuri, 15 octombrie, într-o conferință de presă susținută după o întrevedere cu miniștrii apărării din NATO la Bruxlles.

„Să avem încredere în armata noastră”, a declarat șeful NATO, încercând să atenueze preocupările legate de activitățile hibride ale Moscovei care vizează Alianța. „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios”.

Remarcile lui Rutte vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Moscova, alimentate de incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian aliat, precum și de escaladarea activităților de sabotaj și a atacurilor cibernetice.

Rutte a subliniat că țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere economic. Referindu-se la recentele incursiuni aeriene, șeful NATO a menționat că este dificil să se stabilească dacă acestea au fost intenționate sau nu.

„Suntem atât de puternici încât nu este nevoie să doborâm avioanele rusești atunci când intră în spațiul nostru aerian”, a mai precizat el.

Amintim că, în septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării. Câteva zile mai târziu, o dronă rusă a încălcat spațiul aerian al României.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns, de asemenea, în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute, pe 19 septembrie, determinând țara baltică să invoce consultările în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO.

Editor : A.M.G.

