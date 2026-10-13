NATO reacționează după noile atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră: „Ne ajustăm postura”

NATO îşi va ajusta postura de apărare „în funcţie de necesităţi”, după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic şi vom continua să monitorizăm situaţia în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare şi apărare în funcţie de necesităţi”, a scris Rutte pe platforma X.

Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost de asemenea lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

„Nu dispunem de dovezi solide şi clare pentru a acuza vreuna dintre părţi, dar, potrivit logicii evenimentelor, rezultatul înclină în favoarea Rusiei”, a subliniat Radev.

Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, în condiţiile în care Kremlinul pare să-şi fi intensificat acţiunile după mai multe incidente intens mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german.

Într-un discurs anunţat în prealabil, principalul responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice, generalul american Alexus Grynkewich, a avertizat luni, în termeni fermi, Rusia că orice atac împotriva unei ţări membre NATO ar fi „complet inutil”.

„Ar trebui să ne simțim încrezători în capacitatea noastră de a produce efecte de masă și în avertismentul implicit că am putea răspunde oricărei mișcări a inamicului pe scara escaladării. Aceiași factori ar trebui, de asemenea, să-i facă pe adversari să se gândească de două ori atunci când văd o alianță unită, puternică și pregătită; aceștia ar trebui să-și dea seama rapid că costul militar al escaladării este prea mare”, a subliniat el.

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Editor : C.L.B.