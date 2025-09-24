Live TV

Video NATO se pregătește de războiul viitorului. Imagini exclusive cu un dispozitiv care ar putea schimba soarta oricărui conflict

Foto: Captură video Digi24

În aceste zile, în Portugalia, mii de militari testează cele mai performante vehicule militare, bazate pe inteligența artificială. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea sunt în Portugalia și ne arată în premieră un dispozitiv care ar putea să schimbe soarta oricărui conflict. 

Jurnalistul Digi24 Valentin Stan relatează de la fața locului:

„Așa arată viitorul războiului bazat pe roboți, inteligență artificială și drone. În spatele meu, de exemplu, este o dronă terestră. Da, știu, sună anormal drone terestră, dar acesta este termenul, deoarece vehiculul acesta poate să fie controlat de la distanță, însă are și o funcție extrem de interesantă pe care nu am mai întâlnit-o: poate să-i urmărească pe militari pe linia frontului.

Toate camerele funcționează pe baza inteligenței artificiale, detectează corpul și îl urmărește, are o autonomie de aproximativ 60km și poate să fie trimisă oricând la luptă. Un aspect interesant: poate și să se întoarcă 360 de grade.

Este o dronă terestră construită de companie din Germania și pe lângă rolul logistic, care este evident, pentru că poate să facă evacuări medicale, poate să aibă rol logistic pentru a duce muniție pe front, această dronă poate inclusiv să doboare alte drone, drone aeriene.

Poate inclusiv să lanseze drone, să se apropie de linia frontului, să lanseze drone pentru supraveghere. Însă toate aceste sisteme pe care le vedeți pe platformă pot să fie date jos în 5-6 minute, iar mai apoi montate, de exemplu mitraliere. Camera pe care o vedeți în imagini, radarul detectează dronele și automat mitralierele atacă acele aparate de zbor. Folosește inteligența artificială în așa fel încât țintele să fie urmărite în permanență.

Ucraina folosește deja echipamente similare, poate nu atât de moderne, însă ucrainenii folosesc drone terestre în așa fel încât să nu mai fie puși în pericol militarii”.

