NATO „şi-a creat singur o problemă", avertizează Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump şi-a reluat, joi, criticile la adresa NATO şi a declarat, într-o discuţie cu presa, că NATO „şi-a creat singur o problemă” pentru că nu a fost „alături” de Statele Unite, relatează The Guardian.

Răspunzând la întrebările jurnaliştilor la Casa Albă, Trump a spus: „Cheltuim trilioane şi trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cer să se implice într-o situaţie mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei”.

Deşi administraţia sa a încetat furnizarea de ajutor militar pentru Ucraina, el a continuat: „Noi am fost acolo (pentru) Ucraina, când au avut probleme de-a lungul anilor, noi am fost acolo”.

Trump a subliniat din nou slăbiciunea şi vulnerabilitatea alianţei occidentale, în condiţiile în care majoritatea membrilor se află în Europa şi se confruntă cu ameninţarea rusă: „Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari şi, prin urmare, cred că şi-au creat singuri o problemă”.

Declarațiile vin în contextul în care Suedia a avertizat că Moscova ar putea lansa un atac pentru a testa Alianța

Până acum, majoritatea scenariilor discutate public cu privire la un atac rus asupra teritoriului NATO s-au concentrat pe o acaparare de teritoriu în apropierea flancului estic. Cu toate acestea, strategii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de potențialul de escaladare a conflictului pe mare, în special în Marea Baltică.

Forțele armate ruse au început să escorteze periodic „flote fantomă” comerciale prin regiune, iar navele lor de război ar fi țintit navele militare ale cel puțin unui stat membru NATO.

Michael Claesson, șeful apărării suedeze a declarat pentru The Times în timp ce participa la o întâlnire la Londra: „Cred că este important să subliniem că trebuie să fim în alertă maximă și că trebuie să descurajăm Rusia de la acest gen de aventură prin prezența noastră în zone de interes din nord și, bineînțeles, în Marea Baltică.”

Pe tot parcursul conflictului său cu Iranul, Donald Trump şi-a criticat aliaţii europeni şi din NATO, susţinând că aceştia nu s-au implicat suficient pentru a ajuta într-un conflict declanşat de SUA şi Israel. El a lăsat să planeze ameninţarea că SUA s-ar putea retrage din alianţă sau că îşi va muta trupele din ţările care nu l-au sprijinit.

