Este puțin probabil ca recenta incursiune a rachetelor rusești în Polonia să fi fost o „coincidență”, a declarat fostul ambasador al SUA în Polonia, Daniel Fried, pentru TVP World, îndemnând NATO să-și reevalueze sistemele de apărare și să se asigure că Moscova va suporta consecințele unor noi provocări. Daniel Fried a afirmat că NATO trebuie să convingă Moscova că o escaladare împotriva membrilor alianței „nu este fără consecințe”.

Fried a susținut evaluarea Varșoviei conform căreia incursiunea a fost deliberată, subliniind că aceasta a coincis cu un exercițiu militar la care a participat așa-numita „Coaliție de Voință”, un grup de țări care susțin Ucraina.

„Nu cred că este o coincidență faptul că a avut loc un atac al rușilor”, a spus el.

Autoritățile poloneze au declarat că trei rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian al țării vineri, în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei, fapt pe care prim-ministrul Donald Tusk l-a descris drept o „provocare” deliberată din partea Moscovei.

Rusia trebuie să suporte consecințele

Întrebat dacă NATO a reacționat insuficient, Fried a spus că alianța a făcut deja multe pentru a consolida securitatea în Polonia, România și statele baltice, dar trebuie să evalueze „dacă desfășurările sale defensive sunt suficiente”.

El a adăugat că alianța trebuie să convingă Rusia că escaladarea conflictului împotriva țărilor NATO „nu este fără costuri”.

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„Rusia nu ar trebui să se simtă liberă să atace membrii NATO fără teama de consecințe”, a spus Fried, care a ocupat și funcția de secretar de Stat adjunct al SUA pentru Europa.

Putin nu este „prietenul nostru”

El a criticat, de asemenea, abordarea Washingtonului față de Moscova, îndemnând administrația lui Donald Trump să adopte o poziție mai fermă față de președintele rus Vladimir Putin.

„Nu mai acționați ca și cum președintele Putin ar fi prietenul nostru. Nu este”, a spus Fried.

Editor : M.C