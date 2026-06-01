NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea României. Explozia dronei rusești la Galați, pe ordinea de zi

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se va reuni pe 10 iunie într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, la solicitarea României. În cadrul reuniunii va fi discutat și incidentul cu drona rusească Geran-2 care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați.

Solicitarea privind reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost transmisă înaintea incidentului de la Galați, în contextul preocupărilor constante ale României privind securitatea regiunii Mării Negre, scrie CaleaEuropeană.ro, citând surse aliate.

După incidentul cu drona explodată pe blocul din centrul orașului Galați , autoritățile române intenționează să aducă în discuție și implicațiile acestui episod asupra securității flancului estic al Alianței.

România a solicitat deja capabilități suplimentare din partea partenerilor NATO, iar în prezent sunt în desfășurare consultări cu mai multe state care ar putea contribui la consolidarea apărării aeriene și a capacităților de combatere a dronelor pe teritoriul românesc, potrivit sursei citate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de autoritățile române a stabilit fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească. Potrivit șefului statului, concluziile anchetei vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.

