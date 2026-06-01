Live TV

NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea României. Explozia dronei rusești la Galați, pe ordinea de zi

Data publicării:
drapel nato langa ale aliatilor
Foto: Profimedia

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se va reuni pe 10 iunie într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, la solicitarea României. În cadrul reuniunii va fi discutat și incidentul cu drona rusească Geran-2 care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați.

Solicitarea privind reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost transmisă înaintea incidentului de la Galați, în contextul preocupărilor constante ale României privind securitatea regiunii Mării Negre, scrie CaleaEuropeană.ro, citând surse aliate.

După incidentul cu drona explodată pe blocul din centrul orașului Galați , autoritățile române intenționează să aducă în discuție și implicațiile acestui episod asupra securității flancului estic al Alianței. 

România a solicitat deja capabilități suplimentare din partea partenerilor NATO, iar în prezent sunt în desfășurare consultări cu mai multe state care ar putea contribui la consolidarea apărării aeriene și a capacităților de combatere a dronelor pe teritoriul românesc, potrivit sursei citate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de autoritățile române a stabilit fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească. Potrivit șefului statului, concluziile anchetei vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Tensiuni după prăbușirea dronei rusești la Galați: Consiliul de Securitate al ONU a fost convocat la cererea României
Mihai Daraban agerpres_11710914
România caută parteneriate cu firme chineze pentru stocarea energiei. Daraban: „Prețurile ridicate din Europa creează oportunități”
Pușcaș marin Spania
Nava de asalt amfibiu „Castilla” aduce în România 200 de infanterişti marini spanioli
Cât va dura până ce Marea Neagră va fi sigură: ucrainenii lucrează la deminarea apelor, sub amenințarea dronelor Rusiei
drona
Când ar putea ajunge sistemele anti-dronă în România. Fost comandant NATO: Sunt cele mai eficiente pe timp de pace
Recomandările redacţiei
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
ambulanta smurd
Plan Roșu de Intervenție după un accident cu 15 persoane implicate pe...
Ultimele știri
Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini
Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jucător important, neconvocat din cauza lipsei de loialitate faţă de guvern
Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A rupt tăcerea după șapte ani. Confondatorul unui brand de cosmetice, declarații rare după ce a renunțat la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”