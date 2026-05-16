Live TV

NATO va face presiuni asupra producătorilor europeni de armamament: creșterea investițiilor și a producției în prim-plan

Data publicării:
Militari NATO
Foto: Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va face presiuni asupra companiilor europene producătoare de armament săptămâna viitoare pentru a-și spori investițiile și a-și intensifica producția, în contextul în care alianța de apărare urmărește să consolideze capacitățile militare ale continentului și să-l mulțumească pe președintele american Donald Trump, relatează Financial Times.

Rutte urmează să se întâlnească la Bruxelles cu reprezentanții principalelor grupuri europene din domeniul apărării pentru a-i îndemna să acționeze rapid și să pregătească terenul pentru anunțuri importante în cadrul summitului anual al NATO de la Ankara, din luna iulie, au declarat pentru FT surse apropiate subiectului. 

Înaintea reuniunii, companiile au fost invitate să furnizeze informații cu privire la investițiile majore și la capacitatea lor de a-și spori producția, cu accent special pe domenii precum apărarea aeriană și rachetele cu rază lungă de acțiune. Deși Rutte se întâlnește în mod regulat cu principalii responsabili din domeniul apărării la nivel european, adunarea reprezentanților unui număr atât de mare de companii într-o singură reuniune este un eveniment neobișnuit, au declarat surse din industrie.

Mesajul său cu privire la așteptările alianței față de aceste grupuri subliniază, de asemenea, urgența cu care NATO dorește să demonstreze expansiunea industrială în cadrul reuniunii liderilor din Turcia. Se preconiza ca mulți dintre cei mai mari producători de armament de pe continent, precum Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA și Leonardo, să trimită reprezentanți la această reuniune. 

Airbus a declarat: „Nu facem comentarii cu privire la detaliile întâlnirilor private și informale”. Rheinmetall, MBDA și Leonardo au refuzat să comenteze. Safran și Saab nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii. 

NATO dorește ca producătorii europeni de armament să contribuie la satisfacerea cererilor lui Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, în contextul în care blocul încearcă să calmeze nemulțumirea acestuia față de ceea ce el percepe ca un eșec al alianței în susținerea războiului său împotriva Iranului. 

Investițiile vizează, de asemenea, reducerea dependenței continentului de Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la angajamentul Washingtonului față de regiune. La summitul NATO de anul trecut de la Haga, statele membre au acceptat propunerea lui Trump de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Concentrarea reuniunii de la Ankara asupra contractelor de armament ar demonstra impactul acelui anunț și i-ar permite lui Trump să-și asume meritul, au afirmat oficialii informați cu privire la pregătiri. „Este vorba despre a face ca creșterea cheltuielilor pentru apărare să pară mai reală”, a declarat unul dintre oficiali. Rutte dorește ca firmele europene din domeniul apărării să investească rapid, fără a aștepta noi comenzi guvernamentale semnificative. 

În ultimii ani, companiile europene din industria armamentului și ministerele apărării au avut opinii divergente cu privire la cauza principală a deficitului de producție militară de pe continent.

Companiile au acuzat guvernele că nu au încheiat suficiente contracte de achiziții publice pe termen lung, în timp ce statele susțin că sectorul nu a reușit să-și mărească capacitatea de producție suficient de repede. În ciuda acestor tensiuni, Rutte dorește, de asemenea, să afle de la companii care sunt obstacolele în calea creșterii producției pentru a satisface nevoile NATO, au declarat două persoane din sector. 

În timp ce grupurile europene au luat măsuri pentru a remedia penuria de muniție, accesul la rachete cu rază lungă de acțiune reprezintă acum una dintre principalele probleme cu care se confruntă capitalele europene. Berlinul încearcă să achiziționeze rachete de croazieră americane de tip Tomahawk pentru a-și consolida apărarea împotriva Rusiei, un demers care a devenit și mai urgent după ce Pentagonul a renunțat la planurile de a-și desfășura propriul echipament. În același timp, Europa face presiuni asupra companiilor locale pentru a accelera planurile de dezvoltare a unor alternative. La începutul lunii mai, Pentagonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania, pe fondul unei dispute între Trump și cancelarul Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran. Acest conflict a determinat, de asemenea, SUA să consume „ani” de muniție esențială. 

Ambele evoluții au reprezentat noi „semnale de alarmă” pentru europeni cu privire la necesitatea de a-și consolida rapid capacitatea și competențele de producție, au afirmat unele dintre surse. Dacă aliații europeni din NATO ar atinge ținta de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, aceasta ar însemna o creștere cumulată de 1 trilion de dolari a cheltuielilor anuale de apărare în 2035, comparativ cu 2024. Oficialii NATO spun că doresc acorduri-cadru în domenii-cheie în care armatele europene se bazează în mare măsură pe SUA: apărarea aeriană, rachetele cu rază lungă de acțiune și capacitățile de informații și supraveghere, cum ar fi sateliții spațiali.

Unele dintre companii vor prezenta săptămâna viitoare planuri menite să răspundă necesității de a construi mai multe fabrici și de a angaja mai mult personal, de a asigura aprovizionarea cu materii prime esențiale și de a consolida lanțurile de aprovizionare, iar una dintre surse a adăugat că discuțiile vor viza și modalitățile de reducere a dependenței de componentele provenite din China și Taiwan. „Secretarul general se întâlnește periodic cu reprezentanți ai industriei și ai instituțiilor financiare din întreaga alianță pentru a încuraja creșterea producției, inovarea și investițiile, în vederea satisfacerii nevoilor noastre în materie de capacități”, a declarat un oficial NATO. 

Citește și: 

Parteneri ai SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care pot afecta pe termen lung relaţiile cu Washingtonul

Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de Rusia: Ce soluții există pentru înlocuirea rachetelor americane

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
nicusor dan ilie bolojan
5
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Digi Sport
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina
„Europa trebuie să se pregătească”: un comandant ucrainean avertizează asupra unui război cu Rusia. „Consolidați-vă frontierele”
seful romarm - george simion
Șeful Romarm a vorbit cu George Simion la BSDA despre programul SAFE. Răzvan Pîrcălăbescu: „Nu avem niciun contract semnat direct”
Donald Trump Friedrich Merz
Trump şi Merz încearcă să detensioneze relaţiile dintre SUA şi Germania după disputa privind Iranul: „Ne-am coordonat poziţiile”
Kestutis Budrys
Ministrul unui stat UE: „Ţările Europei nu iau apărarea în serios. Rusia nu poate fi descurajată prin discuții”
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE. Când va putea fi semnat contractul de împrumut cu UE: „O decizie corectă”
Recomandările redacţiei
Trump Xi
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe...
New,York,/,Usa,-,July,12,2019:,S&amp;p,Global
România scapă de retrogradare, dar S&P Global avertizează: Putem...
Kirilo Budanov
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în...
profimedia-1098362312
Eurovision 2026. Cele cinci favorite în finala concursului, alături...
Ultimele știri
Trump anunță că numărul doi al grupării Stat Islamic a fost eliminat de forțele americane și nigeriene: „A crezut că se poate ascunde”
Un britanic urmărit internațional a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în țara sa 500 de kilograme de cocaină
Avertismentul doctorilor despre medicamentele expirate: Ce riscuri ascund pastilele uitate în sertar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Fanatik.ro
Piesa Laurei Stoica ce l-a făcut pe Gigi Becali să arunce totul de pe el: „I-am dat 20.000 de dolari, lanțul...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu locul în care s-a format legendara Nadia Comăneci. Investiție de peste 24 de milioane de...
Adevărul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...