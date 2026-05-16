NATO va face presiuni asupra producătorilor europeni de armamament: creșterea investițiilor și a producției în prim-plan

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va face presiuni asupra companiilor europene producătoare de armament săptămâna viitoare pentru a-și spori investițiile și a-și intensifica producția, în contextul în care alianța de apărare urmărește să consolideze capacitățile militare ale continentului și să-l mulțumească pe președintele american Donald Trump, relatează Financial Times.

Rutte urmează să se întâlnească la Bruxelles cu reprezentanții principalelor grupuri europene din domeniul apărării pentru a-i îndemna să acționeze rapid și să pregătească terenul pentru anunțuri importante în cadrul summitului anual al NATO de la Ankara, din luna iulie, au declarat pentru FT surse apropiate subiectului.

Înaintea reuniunii, companiile au fost invitate să furnizeze informații cu privire la investițiile majore și la capacitatea lor de a-și spori producția, cu accent special pe domenii precum apărarea aeriană și rachetele cu rază lungă de acțiune. Deși Rutte se întâlnește în mod regulat cu principalii responsabili din domeniul apărării la nivel european, adunarea reprezentanților unui număr atât de mare de companii într-o singură reuniune este un eveniment neobișnuit, au declarat surse din industrie.

Mesajul său cu privire la așteptările alianței față de aceste grupuri subliniază, de asemenea, urgența cu care NATO dorește să demonstreze expansiunea industrială în cadrul reuniunii liderilor din Turcia. Se preconiza ca mulți dintre cei mai mari producători de armament de pe continent, precum Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA și Leonardo, să trimită reprezentanți la această reuniune.

Airbus a declarat: „Nu facem comentarii cu privire la detaliile întâlnirilor private și informale”. Rheinmetall, MBDA și Leonardo au refuzat să comenteze. Safran și Saab nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

NATO dorește ca producătorii europeni de armament să contribuie la satisfacerea cererilor lui Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, în contextul în care blocul încearcă să calmeze nemulțumirea acestuia față de ceea ce el percepe ca un eșec al alianței în susținerea războiului său împotriva Iranului.

Investițiile vizează, de asemenea, reducerea dependenței continentului de Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la angajamentul Washingtonului față de regiune. La summitul NATO de anul trecut de la Haga, statele membre au acceptat propunerea lui Trump de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Concentrarea reuniunii de la Ankara asupra contractelor de armament ar demonstra impactul acelui anunț și i-ar permite lui Trump să-și asume meritul, au afirmat oficialii informați cu privire la pregătiri. „Este vorba despre a face ca creșterea cheltuielilor pentru apărare să pară mai reală”, a declarat unul dintre oficiali. Rutte dorește ca firmele europene din domeniul apărării să investească rapid, fără a aștepta noi comenzi guvernamentale semnificative.

În ultimii ani, companiile europene din industria armamentului și ministerele apărării au avut opinii divergente cu privire la cauza principală a deficitului de producție militară de pe continent.

Companiile au acuzat guvernele că nu au încheiat suficiente contracte de achiziții publice pe termen lung, în timp ce statele susțin că sectorul nu a reușit să-și mărească capacitatea de producție suficient de repede. În ciuda acestor tensiuni, Rutte dorește, de asemenea, să afle de la companii care sunt obstacolele în calea creșterii producției pentru a satisface nevoile NATO, au declarat două persoane din sector.

În timp ce grupurile europene au luat măsuri pentru a remedia penuria de muniție, accesul la rachete cu rază lungă de acțiune reprezintă acum una dintre principalele probleme cu care se confruntă capitalele europene. Berlinul încearcă să achiziționeze rachete de croazieră americane de tip Tomahawk pentru a-și consolida apărarea împotriva Rusiei, un demers care a devenit și mai urgent după ce Pentagonul a renunțat la planurile de a-și desfășura propriul echipament. În același timp, Europa face presiuni asupra companiilor locale pentru a accelera planurile de dezvoltare a unor alternative. La începutul lunii mai, Pentagonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania, pe fondul unei dispute între Trump și cancelarul Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran. Acest conflict a determinat, de asemenea, SUA să consume „ani” de muniție esențială.

Ambele evoluții au reprezentat noi „semnale de alarmă” pentru europeni cu privire la necesitatea de a-și consolida rapid capacitatea și competențele de producție, au afirmat unele dintre surse. Dacă aliații europeni din NATO ar atinge ținta de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, aceasta ar însemna o creștere cumulată de 1 trilion de dolari a cheltuielilor anuale de apărare în 2035, comparativ cu 2024. Oficialii NATO spun că doresc acorduri-cadru în domenii-cheie în care armatele europene se bazează în mare măsură pe SUA: apărarea aeriană, rachetele cu rază lungă de acțiune și capacitățile de informații și supraveghere, cum ar fi sateliții spațiali.

Unele dintre companii vor prezenta săptămâna viitoare planuri menite să răspundă necesității de a construi mai multe fabrici și de a angaja mai mult personal, de a asigura aprovizionarea cu materii prime esențiale și de a consolida lanțurile de aprovizionare, iar una dintre surse a adăugat că discuțiile vor viza și modalitățile de reducere a dependenței de componentele provenite din China și Taiwan. „Secretarul general se întâlnește periodic cu reprezentanți ai industriei și ai instituțiilor financiare din întreaga alianță pentru a încuraja creșterea producției, inovarea și investițiile, în vederea satisfacerii nevoilor noastre în materie de capacități”, a declarat un oficial NATO.

