Live TV

NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin

Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, secretarul general al NATO / Sursa foto: Profimedia Images

NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld.

Mark Rutte, care a vorbit duminică la CBS News, a subliniat angajamentul Alianței față de Ucraina.

El a spus că NATO se va strădui să se asigure că Ucraina „are ceea ce are nevoie pentru a rămâne în luptă și a fi în cea mai bună poziție posibilă” când va veni momentul negocierilor de încetare a focului sau al unui acord de pace.

Rutte a adăugat că întâlnirea dintre SUA și Rusia din Alaska va arăta cât de sincer este Putin în ceea ce privește dorința de a ajunge la pace.

„Dacă este serios, atunci începând de vineri procesul va continua, cu implicarea Ucrainei și a europenilor”, a spus el.

„Orice discuții privind teritoriul, garanțiile de securitate, negocierile de pace și orice măsuri viitoare trebuie să implice Ucraina”, a continuat el.

Trump a declarat că discuțiile de vineri din Alaska vor fi o „întâlnire de sondare” pentru a determina dacă Putin este deschis la un acord privind Ucraina. El a mai spus că ambele părți vor trebui să cedeze teritorii ca parte a oricărui acord.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică că diplomații americani continuă să lucreze pentru organizarea unei întâlniri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Digi Sport
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
bogdan ivan
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul...
Ultimele știri
Rușii au spart frontul lângă Pokrovsk, în ajunul întâlnirii Trump-Putin. Ucrainenii au trimis rezervele și anunță „lupte grele” în zonă
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile
O țară NATO anunță că îşi va pregăti cetăţenii să construiască şi să opereze drone
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
revolte la concert polonia
Polonia expulzează 57 de ucraineni și șase belaruși după revoltele de la un concert. Tusk: Rusia încearcă să semene discordie
donald trump vladimir putin
Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
soldati pe front
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...