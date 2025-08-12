NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin

NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld.

Mark Rutte, care a vorbit duminică la CBS News, a subliniat angajamentul Alianței față de Ucraina.

El a spus că NATO se va strădui să se asigure că Ucraina „are ceea ce are nevoie pentru a rămâne în luptă și a fi în cea mai bună poziție posibilă” când va veni momentul negocierilor de încetare a focului sau al unui acord de pace.

Rutte a adăugat că întâlnirea dintre SUA și Rusia din Alaska va arăta cât de sincer este Putin în ceea ce privește dorința de a ajunge la pace.

„Dacă este serios, atunci începând de vineri procesul va continua, cu implicarea Ucrainei și a europenilor”, a spus el.

„Orice discuții privind teritoriul, garanțiile de securitate, negocierile de pace și orice măsuri viitoare trebuie să implice Ucraina”, a continuat el.

Trump a declarat că discuțiile de vineri din Alaska vor fi o „întâlnire de sondare” pentru a determina dacă Putin este deschis la un acord privind Ucraina. El a mai spus că ambele părți vor trebui să cedeze teritorii ca parte a oricărui acord.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică că diplomații americani continuă să lucreze pentru organizarea unei întâlniri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Editor : Marina Constantinoiu