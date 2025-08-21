Live TV

NATO va înființa o bază logistică în Suedia. Când ar trebui să fie operațională și ce rol strategic va avea pe flancul nordic

NATO Suedia
Forțele armate suedeze au fost însărcinate cu pregătirea și înființarea bazei, astfel încât aceasta să fie operațională până la sfârșitul anului 2027.

Suedia va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, la nord-vest de Stockholm, pentru mișcările de trupe din Europa de Nord, a anunțat joi guvernul, informează Kyiv Post.

„Prezența NATO în Suedia ne întărește securitatea și capacitatea de descurajare. Centrul logistic contribuie la apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării Pal Jonson.

Potrivit guvernului, baza va avea aproximativ 70 de angajați în timp de pace.

„Într-o stare de alertă sporită și, în ultimă instanță, de război, sediul central va putea fi extins la 160 de angajați”, se arată într-o declarație a guvernului.

Forțele armate au fost însărcinate să facă pregătirile și să înființeze baza, astfel încât aceasta să fie operațională până la sfârșitul anului 2027.

Jonson a declarat pentru postul public de televiziune SVT că activitatea centrului va „implica transportul diverselor provizii, precum combustibil, muniție și piese de schimb”.

„Scopul este de a putea transporta cantități mari de echipamente și personal pe teritoriul Suediei”, a spus Jonson.

Țara nordică a renunțat la două secole de nealiniere militară și a solicitat aderarea la NATO în urma invaziei Rusiei în Ucraina, devenind al 32-lea membru al acesteia în martie 2024.

