NATO vrea să reacționeze mai agresiv la războiul hibrid al Rusiei. Ce spune amiralul Giuseppe Cavo Dragone despre o lovitură preventivă

NATO ia în considerare măsuri mai proactive ca răspuns la escaladarea războiului hibrid al Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, operațiuni de sabotaj și încălcări ale spațiului aerian — măsuri care ar putea ajunge până la ceea ce oficialii descriu ca un potențial „atac preventiv” asupra țintelor rusești, relatează Kyiv Post.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că alianța își reevaluează poziția tradițional reactivă, în contextul în care Europa se confruntă cu o creștere a incidentelor hibride legate de Rusia. Printre cazurile recente se numără sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică, intruziuni cibernetice pe scară largă pe întreg continentul și activitatea dronelor în apropierea frontierelor aliaților.

„Studiem totul... În ceea ce privește domeniul cibernetic, suntem destul de reactivi”, a spus Dragone. „Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc să fim reactivi.”

El a afirmat că, deși răspunsurile cibernetice ofensive ar fi cea mai simplă opțiune – având în vedere că multe state membre dispun de astfel de capacități –, represaliile pentru sabotaj fizic sau incursiuni cu drone ar fi mai complexe.

Dragone a adăugat că o „lovitură preventivă” ar putea, în anumite circumstanțe, să fie clasificată ca o acțiune defensivă. „Este mai departe de modul nostru normal de gândire și comportament”, a spus el.

„O opțiune ar putea fi să fim mai agresivi în comparație cu agresivitatea contrapartidei noastre. Întrebările sunt cadrul juridic, cadrul jurisdicțional, cine va face acest lucru?”.

Mai mulți diplomați aliați, în special din Europa de Est, au îndemnat NATO să renunțe la abordarea sa în mare parte reactivă și să adopte măsuri care să impună costuri tangibile Moscovei. „Dacă tot ce facem este să continuăm să fim reactivi, nu facem decât să invităm Rusia să continue să încerce, să ne facă rău”, a declarat un diplomat din țările baltice pentru FT.

„Războiul hibrid este asimetric – costurile sunt mici pentru ei, dar mari pentru noi. Trebuie să fim mai inventivi.”

În ciuda acestor preocupări, oficialii NATO subliniază succese precum Baltic Sentry, o operațiune lansată pentru a proteja infrastructura subacvatică critică. Patrulele maritime și aeriene comune, care implică nave, aeronave și drone navale, au împiedicat repetarea incidentelor de tăiere a cablurilor înregistrate în 2023 și 2024 de către nave legate de flota fantomă a Rusiei, care este utilizată pentru a eluda sancțiunile occidentale.

„De la începutul operațiunii Baltic Sentry, nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această măsură de descurajare funcționează”, a declarat Dragone.

Săptămâna trecută, Emmanuel Macron a anunțat că Franța reintroduce serviciul militar voluntar, în contextul amenințării crescânde reprezentate de Rusia, la aproape trei decenii după abolirea serviciului militar obligatoriu în această țară.

Șeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, a stârnit săptămâna trecută un val de indignare în țara sa, avertizând că Franța trebuie să fie pregătită „să-și piardă copiii” și adăugând că Rusia „se pregătește pentru o confruntare cu țările noastre până în 2030”.

În același timp, Suedia ia în considerare achiziționarea de rachete balistice și de croazieră cu rază lungă de acțiune, întrucât se preconizează că amenințarea militară din partea Moscovei va crește în următorii cinci ani, au avertizat forțele armate suedeze într-o notă adresată guvernului.

Rachetele ar putea atinge ținte aflate la o distanță de până la 2.000 de kilometri, oferind Suediei capacitatea de a lovi adânc în teritoriul rus.

Șeful Statului Major al Apărării, Carl-Johan Edström, a declarat că acestea vor fi utilizate numai în cazul în care Rusia ar ataca NATO și ar fi invocat articolul 5 privind apărarea colectivă.

Editor : A.M.G.