NATO vrea să renunţe la un important sistem de supraveghere aeriană produs în SUA. Spre ce ţară se orientează

NATO intenţionează să nu mai depindă de avioanele SUA pe măsură ce îşi reînnoieşte flota de avioane de recunoaştere, potrivit unor surse din cadrul Alianţei, citate joi de dpa.

Viitoarea flotă din cadrul Sistemului de avertizare şi control aeropurtat (AWACS - Airborne Warning and Control System) al NATO va fi alcătuită din avioane fabricate de compania canadiană Bombardier, urmând să fie echipate cu sistemul de recunoaştere GlobalEye şi cu un sistem de alertă timpurie dezvoltat de compania suedeză Saab, au confirmat surse NATO, în urma unui articol publicat iniţial de portalul francez La Lettre, potrivit Agerpres.

Se preconizează să fie comandate circa 12 avioane de supraveghere aeriană Global 6000 sau Global 6500, în valoare de câteva miliarde de dolari.

Un purtător de cuvânt al NATO nu a negat şi nici nu a confirmat informaţia.

Anterior se anunţase că o decizie finală se aşteaptă să fie luată la summitul NATO de la Ankara în iulie. Agenţia NATO de sprijin şi achiziţii (NSPA) este responsabilă de acest proiect în valoare de mai multe miliarde de dolari.

NATO planificase iniţial să comande avioane Boeing E-7A Wedgetail din SUA, dar acest plan a fost abandonat după ce guvernul american a anunţat anul trecut că se retrage din programul respectiv.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că, în urma scoaterii din serviciu a aeronavelor de recunoaştere AWACS, Berlinul ia în considerare achiziţionarea avionului de avertizare timpurie GlobalEye, construit de Saab. În urma retragerii Statelor Unite din programul respectiv, se preconizează ca Germania să suporte cea mai mare parte a costurilor.

Până în prezent, aeronavele Boeing 707 - dintre care unele cu o vechime de aproape patru decenii - au constituit baza sistemului radar aerian al NATO. În prezent, aceste avioane sunt utilizate în principal pentru monitorizarea spaţiului aerian în Europa de Est.

