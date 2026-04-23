Live TV

NATO vrea să renunţe la un important sistem de supraveghere aeriană produs în SUA. Spre ce ţară se orientează

Data publicării:
Foto: INQUAM Photos/George Călin

NATO intenţionează să nu mai depindă de avioanele SUA pe măsură ce îşi reînnoieşte flota de avioane de recunoaştere, potrivit unor surse din cadrul Alianţei, citate joi de dpa.

Viitoarea flotă din cadrul Sistemului de avertizare şi control aeropurtat (AWACS - Airborne Warning and Control System) al NATO va fi alcătuită din avioane fabricate de compania canadiană Bombardier, urmând să fie echipate cu sistemul de recunoaştere GlobalEye şi cu un sistem de alertă timpurie dezvoltat de compania suedeză Saab, au confirmat surse NATO, în urma unui articol publicat iniţial de portalul francez La Lettre, potrivit Agerpres.

Se preconizează să fie comandate circa 12 avioane de supraveghere aeriană Global 6000 sau Global 6500, în valoare de câteva miliarde de dolari.

Un purtător de cuvânt al NATO nu a negat şi nici nu a confirmat informaţia.

Anterior se anunţase că o decizie finală se aşteaptă să fie luată la summitul NATO de la Ankara în iulie. Agenţia NATO de sprijin şi achiziţii (NSPA) este responsabilă de acest proiect în valoare de mai multe miliarde de dolari.

NATO planificase iniţial să comande avioane Boeing E-7A Wedgetail din SUA, dar acest plan a fost abandonat după ce guvernul american a anunţat anul trecut că se retrage din programul respectiv.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că, în urma scoaterii din serviciu a aeronavelor de recunoaştere AWACS, Berlinul ia în considerare achiziţionarea avionului de avertizare timpurie GlobalEye, construit de Saab. În urma retragerii Statelor Unite din programul respectiv, se preconizează ca Germania să suporte cea mai mare parte a costurilor.

Până în prezent, aeronavele Boeing 707 - dintre care unele cu o vechime de aproape patru decenii - au constituit baza sistemului radar aerian al NATO. În prezent, aceste avioane sunt utilizate în principal pentru monitorizarea spaţiului aerian în Europa de Est.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun