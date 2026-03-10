Live TV

Natura, arma naturală pentru descurajarea invaziilor. Comisarul UE pentru mediu: „Este o situație avantajoasă pentru toate părțile”

Bulgarian border police personnel stand near the fence, built across the Bulgarian-Turkish border
Personalul poliției de frontieră bulgare stă lângă gardul construit la granița dintre Bulgaria și Turcia, lângă Elhovo, Bulgaria, 2 septembrie 2022. Foto: REUTERS / Stoyan Nenov

Țările ar trebui să încerce să redea naturii frontierele lor terestre ca măsură de descurajare a invaziilor și să construiască alte mijloace de apărare geografică împotriva atacurilor, a declarat șeful departamentului european pentru mediu, conform The Guardian.

Jessika Roswall, comisarul UE pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă, a declarat că natura ar trebui utilizată pentru a îmbunătăți securitatea națională. „Investițiile în natură și utilizarea naturii ca mijloc natural de control al frontierelor sunt necesare și, de fapt, sporesc biodiversitatea. Este o situație avantajoasă pentru toate părțile”, a afirmat ea.

Polonia și Finlanda, care au granițe terestre comune cu Rusia sau cu aliații acesteia, au refăcut zonele sălbatice din apropierea frontierelor lor, îngreunând astfel invazia. „Le-am vizitat: transformă terenul într-unul mai ostil, lăsând tufișuri și copaci. Astfel, nu este atât de ușor pentru alții să-l traverseze”, a declarat ea pentru sursa citată.

Restaurarea zonelor umede a creat, de asemenea, o barieră naturală, a adăugat ea. „Este foarte dificil pentru tancurile mari să treacă prin ele.”

Roswall vrea ca țările să trateze natura ca pe un bun de apărare și să ia în considerare implicațiile eșecurilor lor în materie de mediu asupra securității naționale. Ea a afirmat că existența unui mediu natural prosper era un element esențial al aprovizionării cu alimente și al securității aprovizionării cu apă, ambele fiind considerate bunuri esențiale pentru securitatea națională.

„Trebuie să investim în natură. Apa este cel mai evident exemplu. Dacă nu avem apă, nu avem [securitate]. Uitați-vă la Ucraina [unde infrastructura de apă este atacată]. Este esențial să investim în infrastructură și să o protejăm”, a spus ea.

Protejarea orașelor împotriva inundațiilor ar trebui privită și din perspectiva securității, a susținut ea într-un interviu acordat ziarului Guardian înainte de invazia SUA-Israel în Iran. Pentru a reduce impactul inundațiilor și al secetei, „trebuie să investim în natură – în soluții bazate pe natură, cum ar fi orașele-burete”, a spus ea. „Aceasta este, de asemenea, o problemă de securitate. Este o altă componentă a securității.”

Multe regiuni din Europa se aflau deja „în plină criză a apei”, a afirmat ea, din cauza penuriei, a presiunii asupra resurselor și, în unele cazuri, a lipsei precipitațiilor. Deși aceste probleme variau în funcție de regiune, o altă problemă era comună tuturor, a adăugat ea, și trebuia abordată urgent. „Dacă ne uităm la poluare, la calitatea apei, avem o problemă în toată Europa”, a avertizat ea. „Ne aflăm la o răscruce de drumuri în care trebuie să ne concentrăm cu adevărat asupra apei. Trebuie să colaborăm în ceea ce privește deficitul de apă, dar și calitatea apei.” 

Ea a refuzat să spună dacă Regatul Unit, care se confruntă cu probleme legate de poluarea apelor uzate încă dinainte de Brexit, dar care a primit atenția guvernului după ieșirea din UE, ar trebui să ia în considerare naționalizarea industriei apei, ceea ce este o practică obișnuită în statele membre ale UE. „Obiectivul principal este ca toată lumea să aibă acces la apă la prețuri accesibile, nu ne ocupăm de cine gestionează stațiile de tratare a apei.”

Roswall dorește, de asemenea, ca UE să abordeze problema „substanțelor chimice permanente”, care până în prezent nu au fost supuse unor controale stricte și ale căror riscuri pentru sănătatea umană, prin contaminarea apei și a solului, au fost înțelese abia recent. „Încerc cu adevărat să accelerez acest proces, astfel încât să putem oferi unele clarificări și orientări în acest an”, a afirmat ea.

Ea a indicat industria farmaceutică și cea cosmetică ca fiind două potențiale surse de poluare care ar trebui să plătească pentru curățarea mediului, dar a spus că și alte industrii ar putea fi responsabile, la fel ca și guvernele. „Curățarea mediului este o problemă mai amplă, deoarece avem multe zone contaminate în care probabil nu știm cine este poluatorul. Și, în final, o parte din costuri ar putea fi acoperite din fonduri publice.”

Roswall a minimizat disputele dintre Regatul Unit și UE privind dezacordul țării cu standardele înalte de mediu ale UE de la Brexit și a insistat că UE nu renunță la agenda sa ecologică în fața opoziției populiștilor de dreapta.

„M-am întâlnit de multe ori cu Emma Reynolds [secretarul britanic pentru mediu] și cred că amândouă împărtășim aceeași viziune asupra obiectivelor, și anume că este necesar să avem ambiții înalte în ceea ce privește standardele de mediu, nu numai pentru planetă, ci și pentru industriile noastre, [care sunt] dependente de un mediu sănătos”, a afirmat ea. „Nu este doar un lucru bun – este vorba despre prosperitatea, competitivitatea și securitatea noastră.”

Ea a adăugat: „Nu facem pași înapoi [în eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de protejare a naturii]. Acționăm în mod ecologic și curat. Ne concentrăm pe implementarea [standardelor de mediu], dar trebuie să o facem într-un mod eficient și simplificat. Facem acest lucru deoarece industriile noastre sunt în proces de tranziție ecologică, știind că acesta este cel mai mare avantaj competitiv pe care îl au în lumea în care trăim.”

