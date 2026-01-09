„Natura m-a ajutat să mă vindec”. Mesajul transmis de prinţesa Kate, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere

Catherine, Prințesa de Wales a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este „profund de recunoscătoare”. Declarațiile au fost făcute vineri, când soția prințului William a sărbătorit aniversarea vârstei de 44 de ani, informează vineri DPA.

În ultimul episod din seria video „Mother Nature”, realizată de Kensington Palace, Kate a spus că anotimpul rece are o modalitate de a aduce „calm, răbdare şi meditaţie tăcută”.

Prinţesa a lansat seria video primăvara trecută, ca o celebrare a anotimpurilor în schimbare pe teritoriul Regatului Unit.

Într-o înregistrare video publicată pe reţelele de socializare la împlinirea vârstei de 44 de ani, Kate spune: „Chiar şi în cel mai rece şi întunecat anotimp, iarna are o modalitate de a ne aduce calm, răbdare şi meditaţie tăcută. Acolo unde pârâul încetineşte suficient de mult, încât să ne putem vedea propria reflecţie. Să descoperim cele mai profunde părţi din nou înşine. Alături de şoaptele din pulsaţia fiecărei fiinţe vii”, a transmis prinţesa, citată de Agerpres. „Mă trezesc reflectând la cât de recunoscătoare sunt. Pentru ca râurile să curgă din nou în pace, ca fricile să fie luate de ape, curăţate şi purificate. Faceţi pace cu lacrimile voastre şi descoperiţi ce înseamnă să fii în viaţă. A fi una cu natura; un profesor tăcut şi o voce delicată care ne ghidează. În amintire. Ne ajută să ne vindecăm”, a mai spus ea.

Ziua de naştere a prinţesei este sărbătorită cu doar câteva zile înainte de prima aniversare a anunţului făcut la începutul lui 2025 privind intrarea în remisiune după diagnosticul de cancer.

În videoclipul publicat vineri, Kate, îmbrăcată cu un palton lung, de culoare verde, precum şi cu o pălărie şi o eşarfă, se plimbă prin comitatul Berkshire.

Înregistrarea este însoţită de un mesaj în care prinţesa spune: „Seria Mother Nature a fost o reflectare profund personală şi creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este de asemenea şi o poveste despre puterea naturii şi a creativităţii în vindecarea colectivă. Putem învăţa atât de multe lucruri de la natură în timp ce încercăm să construim o lume mai fericită şi mai sănătoasă,” a spus Kate.

În înregistrare apar imagini din Cumbria, Gloucestershire, Londra, East Sussex şi The Cotswolds.

Postarea a fost publicată la o zi după ce Kate a avut o apariţie surpriză la Charing Cross Hospital pentru a-şi arăta susţinerea pentru personalul NHS care lucrează sub presiune.

Prinţul şi prinţesa de Wales au surprins joi voluntarii şi personalul NHS într-o pauză de ceai cu prilejul primului angajament public al cuplului princiar din 2026.

Editor : A.P.