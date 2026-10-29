Nava lovită miercuri de drone în largul Bulgariei s-a scufundat. Avea ca destinație Constanța

Nava portcontainer Contship Jet, lovită miercuri de trei drone de suprafaţă în largul coastei bulgare a Mării Negre, s-a scufundat joi dimineaţă, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuaţi de pe navă şi sunt nevătămaţi, au anunţat autorităţile bulgare.

Cargoul, deţinut de o companie greacă şi care plecase din portul israelian Haifa către portul românesc Constanţa cu o încărcătură de 421 de containere, a fost lovit de drone miercuri la prânz, la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra, în nord-estul Bulgariei, potrivit Agerpres.

După ce a fost abandonată de echipaj în urma atacului, nava a plutit în derivă şi a fost purtată de curenţi spre sud, iar în cele din urmă s-a scufundat la aproximativ 36 de mile marine de oraşul Varna.

Echipajul, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni, a fost transferat la Varna de o navă militară bulgară. Comandantul Marinei bulgare, Kiril Mihailov, a menţionat că echipajul a putut fi evacuat în siguranţă datorită unei alerte transmise de un avion de recunoaştere francez, Atlantique 2, care a detectat dronele în timp ce efectua o misiune de patrulare în vestul Mării Negre.

Potrivit ofiţerului bulgar, între momentul comunicării alertei şi impactul dronelor cu nava s-a scurs aproximativ o oră, un timp insuficient pentru a interveni şi a distruge dronele, întrucât „distanţa până la locul atacului a depăşit semnificativ capacitatea noastră de a trimite forţe în acest interval de timp pentru a răspunde".

„În plus, atacul a avut loc în apele internaţionale", a adăugat comandantul Marinei bulgare.

Autorităţile bulgare inspectează în prezent zona de coastă pentru a detecta eventuale contaminări provocate de încărcătura navei, care includea baterii de litiu, lichide corozive şi inflamabile, acizi, lemn, echipamente şi materiale industriale şi de construcţii, potrivit Ministerului bulgar al Mediului.

Aceasta este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei începând din octombrie, dintre care patru s-au scufundat, iar 21 de marinari sunt în continuare daţi dispăruţi.

Noul atac s-a produs în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlneau la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina.

Editor : M.B.