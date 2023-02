Navalnîi: Înfrângerea Rusiei în Ucraina mai poate fi amânată doar cu preţul vieţilor a sute de mii de rezervişti

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, aflat de peste doi ani în detenţie, a declarat luni că o înfrângere militară a Kremlinului este "inevitabilă", la aproape un an de la declanşarea ofensivei ruse împotriva Kievului şi mai poate fi amânată doar cu preţul vieţilor a sute de mii de rezervişti, informează Agerpres.

"Combinaţia dintre război de agresiune plus corupţie plus incompetenţă a generalilor plus economie slabă plus eroism şi o mare motivare a celor care se apără nu poate duce decât la o înfrângere", a spus Navalnîi.

"O înfrângere militară definitivă (a Rusiei în Ucraina) mai poate fi întârziată doar cu preţul vieţilor a sute de mii de mobilizaţi (rezerviştii ruşi înrolaţi recent de Moscova, n.r.), însă, în final, ea este inevitabilă", a afirmat Navalnîi într-un mesaj postat luni de echipa sa pe reţelele sociale.

Opozantul spune că "adevăratele motive" ale ofensivei în Ucraina sunt dificultăţile politice şi economice din Rusia, precum şi dorinţa lui Vladimir Putin de a "păstra puterea cu orice preţ" şi de a lăsa ca moştenire istorică o imagine a sa de "Ţar Cuceritor".

De asemenea, Navalnîi cere Rusiei să respecte frontierele cu Ucraina convenite în 1991, la destrămarea Uniunii Sovietice, care includ Peninsula Crimeea în teritoriul ucrainean. Crimeea a fost anexată ilegal în 2014 de Moscova, iar Navalnîi a fost acuzat, în trecut, că susţine această măsură denunţată de comunitatea internaţională.

"Ucraina trebuie lăsată liniştită şi să i se dea posibilitatea de a se dezvolta cum doreşte poporul său", a scris el, îndemnând la retragerea trupelor ruse. "A continua războiul înseamnă un strigăt de neputinţă, însă a-l opri înseamnă un gest puternic", a continuat Navalnîi.

Opozantul a adăugat că Rusia va trebui să plătească compensaţii economice Ucrainei, după război şi să răspundă pentru "crimele de război" în faţa instanţelor internaţionale.

El a mai dat asigurări că majoritatea ruşilor nu au o "conştiinţă imperialistă" şi a îndemnat la "destructurarea regimului putinist".

"Date fiind istoria şi tradiţiile noastre, noi trebuie să facem parte din Europa şi să urmăm o cale de dezvoltare europeană. Nu avem altă cale şi nu avem nevoie de o altă cale", a conchis Aleksei Navalnîi.

Navalnîi a fost arestat în Rusia în ianuarie 2021, la întoarcerea sa în ţară după ce fusese otrăvit şi internat pentru tratament în Germania. Aleksei Navalnîi acuză Kremlinul de otrăvirea sa.

În martie anul trecut, el a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru acuzaţii de "escrocherie" pe care el le consideră fictive.

