Navele atacate în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră au fost identificate

Cele două nave comerciale atacate marţi cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră sunt cargoul Alfa Watan, sub pavilion togolez, care s-a scufundat, şi nava Able, sub pavilion Palau, care a luat foc, potrivit publicaţiei Maritime.bg şi grupului britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

Ambele nave aparţin unor armatori turci, conform bazei de date maritime Equasis, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Echipajul navei Able, format din 18 persoane - 11 cetăţeni turci şi şapte indieni -, a fost salvat, doi membri fiind răniţi, în timp ce soarta echipajului de pe Alfa Watan rămâne necunoscută. Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că nu se ştie deocamdată câte persoane se aflau la bordul navei scufundate.

Autorităţile bulgare continuă operaţiunile de căutare la aproximativ 70 de mile marine est de Biala, după atacul produs în jurul orei 03:00. Nu este clar deocamdată de unde au provenit dronele. Radev a declarat că autorităţile încearcă să stabilească dacă acestea au fost ruseşti sau ucrainene, în timp ce o sursă din domeniul securităţii maritime citată de Reuters a apreciat, pe baza unei evaluări iniţiale, că atacul ar fi fost probabil rusesc.

„Escaladare semnificativă”

Potrivit surselor maritime citate de Reuters, atacul pare să fie primul de acest tip în zona economică exclusivă a Bulgariei şi marchează o extindere a riscurilor pentru transportul comercial către vestul Mării Negre.

Compania de securitate maritimă MARISKS, citată de Reuters, a calificat atacurile drept o „escaladare semnificativă” a ameninţării pentru navele comerciale şi a atras atenţia asupra extinderii incidentelor către zonele economice exclusive ale României şi Bulgariei.

La rândul său, specialistul în riscuri maritime Ambrey, citat de AFP, a estimat că cel puţin 45 de nave comerciale au fost atacate în ultimele 12 luni în zone ale Mării Negre care anterior nu erau considerate cu risc ridicat.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.

Editor : B.P.