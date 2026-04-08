Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică Teheranul decizia

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Iranul și Omanul vor percepe taxe de la nave pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului de două săptămâni cu SUA, a declarat pentru Associated Press (AP) o sursă bine informată.

Potrivit acesteia, Iranul va aloca fondurile strânse pentru reconstrucția postbelică. Nu este încă clar cum va cheltui Omanul banii obținuți. Strâmtoarea se află în apele teritoriale atât ale Iranului, cât și ale Omanului. Până acum, comunitatea internațională considera această trecere o cale navigabilă internațională și nu plătea niciodată taxe. În același timp, Strâmtoarea Ormuz este singura ieșire pentru exportul de petrol din țările din Golful Persic. Prin acesta ajung pe piața mondială aproximativ 20% din petrol și circa 30% din gazul natural lichefiat.

Înainte de aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu cu Iranul pe o perioadă de 14 zile. Potrivit acestuia, Teheranul a acceptat să deblocheze Strâmtoarea Ormuz, traficul naval pe care fiind practic blocat de la începutul războiului SUA și Israelului împotriva Iranului.

Șeful Casei Albe și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a ajuta la gestionarea aglomerării de nave din strâmtoare. „Vor fi multe schimbări pozitive! Se vor câștiga mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Ne vom aproviziona cu tot felul de provizii și vom fi pur și simplu «în apropiere» pentru a ne asigura că totul merge bine», a scris Trump pe rețeaua sa de socializare TruthSocial. El a adăugat, de asemenea, că, în consecință, în Orientul Mijlociu, «la fel ca în SUA», ar putea începe o «epocă de aur».

După ce Trump a anunțat armistițiul, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat o „mare victorie” asupra Washingtonului, care a acceptat planul iranian de soluționare pașnică. Potrivit agenției Fars, acesta include: renunțarea SUA la agresiune, menținerea controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, recunoașterea dreptului Teheranului de a îmbogăți uraniu, ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare, încetarea tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și ale Consiliului de Administrație, plata de despăgubiri către Iran, retragerea trupelor americane din Orientul Mijlociu și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

În același timp, potrivit Associated Press, în versiunea în limba engleză a documentului nu există niciun punct referitor la dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu. Anterior, Trump a declarat în repetate rânduri că obiectivul principal al războiului împotriva Iranului este încetarea programului nuclear al țării. După publicarea planului iranian, șeful Casei Albe l-a calificat drept „fraudulos”, dar nu a intrat în detalii.

