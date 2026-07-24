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Navele evită porturile ucrainene în urma atacurilor ruseşti. Ucraina a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie

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port cereale profimedia-0793538956
Foto: Profimedia
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Companiile de transport maritim au suspendat serviciile către porturile ucrainene de la Marea Neagră, în urma intensificării atacurilor ruseşti asupra coastei, au declarat joi oficiali ucraineni citaţi de AFP, relatează News.ro.

Escaladarea conflictului într-o regiune esenţială pentru exporturile mondiale de cereale determină creşterea preţurilor internaţionale la grâu, potrivit Lloyd's List Intelligence, o companie specializată în date maritime.

Ucraina este un exportator important de porumb, grâu, rapiţă, seminţe de floarea-soarelui şi ulei vegetal, iar 90% din exporturile sale de mărfuri trec prin porturile de la Marea Neagră din Odesa şi din împrejurimi. Rusia şi Ucraina reprezintă împreună aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu grâu.

Companiile de transport maritim Maersk şi Hapag-Lloyd au declarat pentru AFP că şi-au suspendat operaţiunile la Cernomorsk, unul dintre cele trei terminale cheie de apă adâncă ale Ucrainei.

Recentele atacuri cu rachete şi drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaţionale şi de securitate, a spus Hapag-Lloyd.

Cu toate acestea, piaţa ucraineană este în continuare deservită prin rute rutiere şi feroviare care traversează Polonia şi România, a adăugat compania.

Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, joi dimineaţă nicio navă comercială nu a intrat într-un port ucrainean de la Marea Neagră.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andriï Sîbiga, a declarat, miercuri, că nicio navă nu a folosit coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră în acea zi, chiar în plin sezon de recoltare".

Atacurile reprezintă o ameninţare la adresa securităţii alimentare globale, a avertizat el, adăugând că Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.

Pentru Ucraina, exporturile agricole - care aprovizionează în principal Asia, Africa şi Orientul Mijlociu - reprezintă una dintre puţinele surse de valută forte în timpul războiului care se desfăşoară cu intensitate din februarie 2022.

Rusia a atacat în mod regulat Odesa, dar recent a intensificat atacurile asupra porturilor, terminalelor de cereale şi ulei de floarea-soarelui, precum şi asupra navelor comerciale din porturile ucrainene.

„În ultimele zile, situaţia a devenit cea mai gravă din mai 2022", a declarat Anton Shapran, broker maritim din Odesa, angajat al firmei Maritime Logistics.

Totuşi, a adăugat el, a fost încă posibilă redirecţionarea unor nave mai mici prin porturile de pe Dunăre.

Duminică, un atac rusesc a provocat moartea a 10 persoane, printre care patru membri ai echipajului de origine indiană, aflaţi la bordul navei de marfă "Golden Leo", în largul coastei Odesei. India l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta împotriva acestor decese.

La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov, precum şi asupra aşa-numitei flote fantomă" a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancţiunile.

Nu s-a înregistrat niciun export de produse agricole din Odesa începând cu 12 iulie, când 20.000 de tone de porumb au plecat spre Turcia, potrivit site-ului de monitorizare a comerţului şi mărfurilor Kpler.

La Cernomorsk, nu s-a mai înregistrat nicio mişcare de marfă de când, pe 19 iulie, au fost expediate 65.000 de tone de porumb către Bulgaria, a adăugat sursa citată.

În portul Piedennîi, situat la 40 de kilometri (25 de mile) est de Odesa, nu s-au înregistrat exporturi în această săptămână.

Editor : M.B.

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