Nawrocki și Zelenski s-au întâlnit, dar conflictul istoric dintre Polonia și Ucraina a rămas nerezolvat

În iunie, președintele polonez Karol Nawrocki l-a privat pe Volodimir Zelenski de cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, după ce liderul ucrainean a decis să denumească o unitate de operațiuni speciale după UPA, grupul militar din perioada celui de-al Doilea Război Mondial responsabil de uciderea a zeci de mii de polonezi. Cei doi s-au întâlnit miercuri, cu ocazia summitului NATO din Turcia. În cadrul unei conferințe de presă, Nawrocki a declarat că, deși întâlnirea sa cu Zelenski a fost „constructivă”, cele două părți „nu au reușit să rezolve problemele istorice”, scrie TVPWorld.

Președinții Poloniei și Ucrainei au subliniat că se confruntă cu o „amenințare comună” din partea Rusiei, în cadrul întâlnirii lor care a avut loc în urma unui conflict acerb pe tema unor chestiuni istorice sensibile.

„Vecinii trebuie să mențină canalele de dialog. Ceea ce nu se schimbă este faptul că Rusia rămâne principala amenințare atât pentru Polonia, cât și pentru Ucraina”, a spus el.

Într-o postare pe X, Zelenski a calificat întâlnirea drept „o discuție importantă și necesară”.

„Ne confruntăm cu o amenințare comună — Rusia. Este esențial să menținem înțelegerea reciprocă, sprijinul și unitatea de acțiune”, a spus președintele ucrainean, adăugând că Kievul și Varșovia „au convenit să continue dialogul”.

Nawrocki a adăugat însă o notă de precauție, afirmând că „glorificarea UPA” nu este „o chestiune negociabilă” pentru Polonia și susținând că poziția Ucrainei în această privință „limitează ambițiile europene ale Ucrainei”.

Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care își exprima, de asemenea, regretul față de decizia lui Zelenski de a onora UPA, ceea ce l-a determinat pe Nawrocki să-i retragă Ordinul Vulturului Alb luna trecută.

Disputa privind istoria

Multe alte personalități politice de seamă de ambele părți au returnat ulterior distincțiile de stat, pe măsură ce disputa privind istoria a continuat să se intensifice.

Criza diplomatică dintre Polonia și Ucraina se concentrează pe interpretări diferite ale istoriei celor două națiuni din cel de-al Doilea Război Mondial.

UPA este considerată de mulți ucraineni ca o mișcare antisovietică și pro-independență.

În Polonia, însă, aceasta este asociată în primul rând cu masacrul a aproximativ 100.000 de civili polonezi din Volînia și Galiția de Est între 1943 și 1945 — evenimente considerate pe scară largă în Polonia ca un act de genocid.

Deși disputa actuală a tensionat grav relațiile dintre cele două țări vecine, Polonia rămâne unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului în lupta sa împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei.

Editor : M.C