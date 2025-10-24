„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: femei militare acuză abuzuri

Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei, informează BBC.

Avocații care reprezintă reclamanții au declarat că se așteaptă ca mii de femei să se alăture acțiunii colective îndreptate împotriva Forțelor de Apărare Australiene (ADF), procesul fiind depus vineri la Tribunalul Federal.

Cele patru femei care conduc acțiunea, ale căror nume nu au fost făcute publice din motive legale, susțin că au fost agresate fizic, una dintre ele fiind imobilizată cu forța de un perete și pipăită, iar alta trezindu-se dezbrăcată și plină de vânătăi după o petrecere la care au participat ofițeri bărbați.

Un purtător de cuvânt al ADF a declarat că armata elaborează o strategie de prevenire a abuzurilor sexuale și a subliniat că „nu există loc pentru violență sexuală” în cadrul instituției.

Toate femeile care au servit în armata australiană între 12 noiembrie 2003 și 25 mai 2025 sunt eligibile să se alăture procesului, depus de firma de avocatură JGA Saddler.

Una dintre reclamante, fostă membră a forțelor aeriene, a declarat că era una dintre cele doar două femei dintr-o clădire în care lucrau aproximativ 200 de persoane. Ea afirmă că a fost supusă în mod constant unor remarci sexiste, conversații nepotrivite și i s-au arătat fotografii pornografice nesolicitate.

Aceeași femeie susține că sergentul ei i-ar fi spus că „femeile nu ar trebui plătite la fel de mult ca bărbații, pentru că nu sunt la fel de puternice”.

O altă reclamantă, fostă membră a marinei, afirmă că a fost supusă remarcilor obscene pe durata antrenamentului și atingerilor nedorite. Ea spune, de asemenea, că în timpul unei misiuni în străinătate a fost apucată și sărutată cu forța de un coleg, în ciuda încercărilor de a se apăra.

Un raport major privind sinuciderile în rândul veteranilor australieni, publicat anul trecut, a arătat că aproximativ 800 de plângeri de agresiune sexuală au fost depuse în cadrul ADF între 2019 și 2024. Raportul a subliniat, însă, că rata reală a incidentelor este probabil mult mai mare, estimând că 60% dintre cazuri nu sunt raportate și că agresiunile sexuale reprezintă doar o parte din formele de conduită abuzivă existente.

„Pentru femeile din Forțele de Apărare Australiene, cea mai mare teamă nu este amenințarea războiului, ci riscul de a fi agresate sexual la locul de muncă”, a declarat avocatul Josh Aylward, de la firma JGA Saddler.

„Aceste femei s-au înrolat pentru a-și apăra țara, nu pentru a se lupta zilnic cu propriii colegi din ADF, încercând doar să-și facă meseria”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al ADF a recunoscut că „mai este mult de făcut” și a subliniat că „întregul personal militar are dreptul la respect și merită să lucreze într-un mediu sigur și pozitiv”.

