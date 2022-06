Emoție la sfârșit de an școlar în Ucraina. Absolvenții de la o școală din Cernihiv au impresionat o lume întreagă cu pozele pe care le-au făcut la final de an.

"Ne-au furat vacanța, ne-au furat copilăria", este mesajul care însoțește emoționantele fotografii.

"Am vrut să arătăm lumii că viața merge înainte, indiferent de condiții", au adăugat adolescenții.

Nu sunt primele imagini prin care tinerii din Ucraina atrag atenția asupra modului în care războiul le-a afectat viața.

În urmă cu câteva zile, mai mulți absolvenți ai unei școli din Harkov, distrusă de ruși, au dansat un vals lângă ruinele unității de învățământ, cu ocazia absolvirii.

La eveniment au participat toți elevii din oraș.

”A fost oribil pentru mine, mai ales când am văzut școala distrusă. Casa mea este la 500 de metri de școală. Am auzit focuri de armă și am mers la etajul doi al casei mele cu tatăl meu. Mi-a fost frică. Casa vecinilor mei a fost lovită de gloanțe. Faptul că invadatorii au murit aici este însă o veste bună pentru mine. Și astăzi termin și sunt fericit”, a povestit unul dintre elevi.

