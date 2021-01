„Ne e foame!” Copii de 15 ani au fost arestați în Tunisia. Guvernul a scos armata în stradă împotriva revoluției tinerilor

Guvernul tunisian a scos armata în stradă iar peste 600 de persoane, majoritatea cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, au fost arestate săptămâna aceasta în urma protestelor violente desfășurate la Tunis și în alte orașe din Tunisia în contextul împlinirii a zece ani de la Revoluția Iasomiei care a inspirat „Primăvara arabă”. În ultimele zile, mii de oameni au ieșit în stradă ca răspuns la sărăcia și condițiile de viață din țară și la creșterea ratei șomajului, în special în rândul tinerilor.

Șomajul este una dintre problemele care au stat cel mai des la baza manifestațiilor și a tulburărilor sociale din Tunisia. De ani de zile, șomajul s-a situat la aproximativ 15%, iar în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, cifra crește la 36%, mulți rămânând fără serviciu pe perioade semnificative, potrivit The Guardian.

Pandemia a înrăutățit lucrurile iar țara înregistrează pierderi enorme în sectorul turismului, vital pentru economia Tunisiei.

Situația i-a determinat pe mulți dintre cetățenii țării să migreze. În 2020, autoritățile italiene au raportat aproape 13.000 de sosiri neregulate din țara nord-africană, cu 10.000 mai mult decât în anul 2019.

Proteste violente în zeci de orașe ale țării

La 10 ani de la „Primăvara arabă”, care a culminat cu înlăturarea de la putere a dictatorului Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia se confruntă cu o gravă criză economică. Ţara nord-africană este practic în pragul falimentului, motiv pentru care mii de oameni, majoritatea tineri, ies pe străzile orașelor pentru a denunța dificultățile economice cu care țara lor se confruntă și pentru a cere eliberarea a sute de oameni care au fost arestați de la începutul protestelor.

În total, cel puțin 623 de persoane au fost arestate fie pentru manifestări violente, fie pentru că au încălcat restricțiile de circulație impuse de autorități în vederea combaterii pandemiei de coronavirus.

Tunisienii sunt nervoși din cauza stării precare a economiei și a serviciilor publice, probleme pe care le pun pe seama eşecului clasei politice de a îmbunătăţi situaţia din țară.

Astfel, pe lângă problemele economice, Tunisia se confruntă şi cu provocări politice. Remaniat sâmbătă, Guvernul tunisian este vizat în prezent de o moţiune de cenzură.

Mulți dintre aceștia se simt dezamăgiți că deși au trecut zece ani de la răscoala care l-a îndepărtat pe fostul președinte Ben Ali de la putere, foarte puține lucruri s-au schimbat. Totodată, oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile impuse de autorități odată cu creșterea numărului de cazuri și cer ridicarea acestora, scrie Aljazeera.

La Tunis, capitala ţării, poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari, care la rândul lor au atacat cu pietre şi au blocat axe rutiere. Proteste violente au avut loc şi în oraşele Mahdia, Kairouan, Kelibia, Nabeul, Manouba şi Monastir.

Cu toate acestea, fără o agendă clară, fără conducere politică și fără sprijin din partea partidelor, protestele tunisienilor ar putea dispărea la fel cum s-a întâmplat și cu majoritatea manifestațiilor din 2011.

„O nouă revoluție”

Tinerii ieșiți pe străzile orașului Ettadhamen pentru a protesta au vorbit cu jurnaliștii The Guardian, cărora le-au spus frustrările și nemulțumirile care i-au adus în această poziție. Majoritatea cer locuri de muncă și acuză autoritățile că lasă populația să moară de foame.

„Oamenilor le este foame. Vor să se răzbune împotriva statului. Nu voi minți, vor o nouă revoluție”, a declarat unul dintre tinerii manifestanți.

„Poliția nu îndrăznește să vină aici. Nici mass-media tunisiană nu vine aici. Nimeni nu ascultă ceea ce noi avem de spus”, a spus un an tânăr din orașul Ettadhamen.

„Toată lumea cu care am vorbit este furioasă. Toate categoriile de vârstă. Până și copiii de 10 ani cu care am stat de vorbă sunt supărați. Am văzut familii și cu 10 membri care nu aveau bani nici pentru o pâine”, a mai declarat unul dintre protestatari.

Pe de altă parte, sunt și oameni care nu sunt de acord cu protestele din țară.

„Ei nu protestează, ei fură. Dacă vrei să protestezi, o faci ziua, nu în timpul nopții”, a spus un bărbat care își apără în fiecare seară taraba de frică să nu fie jefuit de manifestanți.

Editor : Ioana Coman