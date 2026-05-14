„Ne întoarcem la normalitate.” Noul guvern ungar anunţă încheierea stării de urgenţă impusă de Viktor Orban

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat pe Facebook că starea de urgenţă legată de războiul din Ucraina, aflată în vigoare timp de patru ani sub fostul premier Viktor Orban, se încheie oficial joi, transmite MTI, potrivit Agerpres.

„Odată cu aceasta, ne luăm, de asemenea, rămas bun de la şase ani de guvernare prin decret. Ne întoarcem la normalitate”, a adăugat premierul Magyar.

Fostul premier Viktor Orban a declarat pentru prima dată starea de urgenţă pe 24 mai 2022 din cauza războiului dintre Rusia şi Ucraina, Parlamentul prelungind-o de mai multe ori, ultima dată până la 13 mai 2026.

După victoria electorală a Partidului Tisza pe 12 aprilie, Peter Magyar a cerut iniţial o ultimă prelungire până pe 31 mai, care să permită timp pentru a realiza ajustările legale necesare.

În schimb, pe 9 mai, Parlamentul a adoptat o nouă lege care a transformat decretele de urgenţă în legislaţie permanentă, care a intrat în vigoare în momentul în care starea de urgenţă a expirat.

În ultimii patru ani au fost emise peste 170 de decrete guvernamentale în cadrul stării de urgenţă.

Noua lege, care a intrat în vigoare pe 14 mai, formalizează aceste măsuri.

