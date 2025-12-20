Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina

Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruşi pentru o nouă rundă de discuţii menite să ducă la încheierea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.

Întâlnirea are loc în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump încearcă să obţină un acord acceptabil atât pentru Moscova, cât şi pentru Kiev.

Discuţiile vin după întâlniri purtate vineri de oficiali americani cu reprezentanţi ai Ucrainei şi ai Europei, în cadrul eforturilor diplomatice de conturare a unui posibil plan de pace pentru conflictul început în februarie 2022, odată cu invazia rusă la scară largă, notează News.ro.

Delegaţia rusă este condusă de Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui Vladimir Putin, care urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, ginerele lui Trump. Şeful diplomaţiei americane şi consilier pentru securitate naţională, Marco Rubio, a declarat că ar putea participa şi el la discuţii.

Întâlniri anterioare au avut loc la clubul de golf al lui Witkoff din zona Hallandale Beach, lângă Miami.

Oficiali americani, ucraineni şi europeni au raportat progrese în această săptămână în privinţa garanţiilor de securitate pentru Ucraina, însă nu este clar dacă aceste condiţii sunt acceptabile pentru Moscova. O sursă rusă a declarat pentru Reuters că nu este prevăzută nicio întâlnire directă între negociatorii ruşi şi cei ucraineni.

Rapoartele serviciilor de informaţii americane continuă să avertizeze că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, intenţionează să captureze întreaga Ucraină, au declarat surse familiarizate cu aceste evaluări, contrazicând afirmaţiile unor oficiali americani potrivit cărora Moscova ar fi pregătită pentru pace.

Putin nu a oferit niciun compromis în timpul conferinţei sale anuale de presă de la Moscova, insistând că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024, când a cerut ca Ucraina să renunţe la ambiţia de a adera la NATO şi să se retragă complet din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le revendică drept teritoriu propriu.

Kievul afirmă că nu va ceda teritorii pe care forţele ruse nu au reuşit să le cucerească în aproape patru ani de război.

Negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că echipele americane şi europene au purtat vineri discuţii şi au convenit să îşi continue eforturile comune.

„Am convenit cu partenerii noştri americani asupra unor paşi următori şi asupra continuării muncii noastre comune în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram, referindu-se la discuţiile desfăşurate în Statele Unite, adăugând că l-a informat pe preşedintele Volodimir Zelenski despre rezultatul acestora.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Marco Rubio le-a spus reporterilor mai devreme, vineri, că s-au înregistrat progrese în discuţiile pentru încheierea războiului, dar că mai este încă mult de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să ajungă la un acord. Nu putem forţa Ucraina să încheie un acord. Nu putem forţa Rusia să încheie un acord. Ele trebuie să îşi dorească un acord. Rolul pe care încercăm să-l jucăm este acela de a vedea dacă există un punct comun asupra căruia părţile pot cădea de acord, iar în asta am investit mult timp şi energie şi continuăm să o facem”, a declarat Rubio.

Negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că echipele americană şi europeană au convenit să continue eforturile comune şi că l-a informat pe preşedintele Volodimir Zelenski cu privire la rezultatele discuţiilor.

Marco Rubio a subliniat că s-au făcut progrese, dar a avertizat că drumul spre un acord rămâne dificil.

„Nu putem forţa nici Ucraina, nici Rusia să accepte un acord. Ele trebuie să îşi dorească acest lucru”, a spus el, exprimându-şi speranţa că un progres ar putea fi obţinut până la finalul anului.

Editor : B.E.