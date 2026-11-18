Oficialii americani au declarat că vor informa echipa de negociatori a Ucrainei, aflată la Berlin, cu privire la eforturile preşedintelui Donald Trump în China, a afirmat, miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Oficialii americani au spus că, în cadrul întâlnirilor noastre de la Berlin, vor furniza informaţiile necesare despre negocierile în curs ale preşedintelui SUA, inclusiv cele care au loc în prezent în China”, a declarat liderul ucrainean, potrivit News.ro.

În timp ce Trump se întâlneşte cu omologii săi chinezi şi ruşi în China, unde se aşteaptă să discute despre războiul din Ucraina, „Coaliţia celor dispuşi” organizează o reuniune la Berlin pe aceeaşi temă.

Zelenski a spus că şi alţi aliaţi ai Ucrainei vor furniza informaţii din China.

„Vom primi informaţii din China, precum şi din alte ţări şi de la alţi lideri – partenerii noştri”, a spus el.

O nouă reuniune a Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina va avea loc joi şi va fi prezent şi preşedintele Nicuşor Dan, ca urmare a invitaţiei primite de la Cancelarul german Friedrich Merz.

Iniţiativa Coaliţiei de Voinţă (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei şi să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace şi să se împiedice o nouă agresiune, precizează Cotroceniul.



Iniţiativa este condusă de Regatul Unit şi Franţa şi a fost lansată în martie 2025.

Editor : C.L.B.