Negociatorul Rusiei pentru pace în Ucraina, Vladimir Medinski, deține proprietăți în valoare 75 de milioane de dolari

Data publicării:
Vladimir Medinski
Vladimir Medinski. Foto: Profimedia Images

Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa deţin proprietăţi în valoare de 6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 75 de milioane de dolari, potrivit Fondului Anticorupţie (FBK) al defunctului lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi.

Potrivit FBK, aceste proprietăţi includ 57 de imobile în Moscova şi regiunea Moscovei, dintre care unele ar aparţine copiilor lui Medinski, care are 57 de ani, a informat luni EFE, potrivit Agerpres. 

Totodată, conform FBK, ale cărui activităţi au fost interzise în Rusia, soţia înaltului oficial deţine opt companii care au în portofoliu mii de metri pătraţi de spaţii comerciale şi de birouri.

Alte proprietăţi ale familiei ar fi pe numele soacrei şi surorii politicianului.

Anterior, rolul lui Medinski ca negociator al Rusiei cu Ucraina a fost criticat atât de opoziţia rusă din exil, cât şi de Statele Unite.

În luna iulie, în urma celei de-a treia runde de negocieri directe dintre Moscova şi Kiev, desfăşurate la Istanbul, în Turcia, Medinski a exclus organizarea unui summit între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, înainte de a se ajunge la un acord de pace.

În acelaşi timp, în cea mai recentă conversaţie telefonică, Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat despre posibilitatea creşterii nivelului de reprezentare a părţilor în discuţiile dintre Moscova şi Kiev, deschizând calea pentru înlocuirea lui Medinski din funcţia de negociator cu un oficial cu un rang mai înalt, notează sursa citată. 

