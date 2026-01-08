Live TV

Negocieri blocate în Grecia. Fermierii amenință cu extinderea protestelor pe autostrăzi

protest fermieri grecia
Foto: Profimedia Images
Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a declarat pentru postul de televiziune Mega Tv că autoritățile „nu vor permite ca țara să fie împărțită în două. Nu există loc pentru măsuri suplimentare în favoarea fermierilor”, informează AFP preluată de Agerpres.

La rândul lor, fermierii greci au avertizat că vor crește numărul de blocaje rutiere timp de două zile, după ce au respins propunerile Guvernului, inclusiv cele privind ieftinirea electricității și combustibilului.

Autostrăzi și frontiere, blocate de mii de tractoare

Mișcarea de protest a fermierilor, care a început la sfârșitul lunii noiembrie, a dus la blocaje intermitente pe mai multe autostrăzi și puncte de trecere a frontierei de către mii de tractoare. Fermierii au relaxat blocada pentru a permite oamenilor să călătorească în timpul sărbătorilor de Crăciun.

Citește și: Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel

Fermierii protestează împotriva întârzierilor lungi în plata subvențiilor, declanșate de un scandal care implică deturnarea ajutoarelor agricole de la UE. Aceștia suferă, de asemenea, din cauza presiunii prețurilor scăzute de vânzare a produselor lor, a creșterii costurilor cu energia și a deteriorării condițiilor meteorologice.

Impactul epidemiei de variolă: sute de mii de animale sacrificate

Fermierii greci au fost afectați și de sacrificarea a peste 450.000 de oi și capre din cauza unei epidemii de variolă.

Luna trecută, fermierii au respins o invitație la discuții din partea prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis și au ignorat avertismentele repetate din partea Guvernului de a-și revizui solicitările. Oficialii de la Atena au acuzat partidele de opoziție că încurajează fermierii să refuze discuțiile. Plățile subvențiilor către fermieri au fost amânate de o anchetă în curs privind cererile frauduloase de subvenții europene în valoare de milioane de euro, anunțată în mai de Parchetul European.

Citește și: UE încearcă să deblocheze acordul de liber schimb cu Mercosur. Italia este în centrul negocierilor de ultim moment

Mișcarea fermierilor greci a coincis în decembrie cu cea a omologilor lor din Europa, la care s-au alăturat pentru a protesta față de Politica Agricolă Comună (PAC) și de semnarea unui acord comercial cu Mercosur.

