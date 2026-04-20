Negocieri de pace în Pakistan. Iranienii spun că nu vor fi prezenți, Trump îl trimite pe JD Vance

Eșec politic

Se anunță din nou o săptămână de negocieri în Pakistan. Sau nu. Iranul a anunțat deja, de aseară, că nu va participa la negocieri. P de altă parte, New York Times anunță că SUA vor fi reprezentate de vicepreședintele Vance.

Iranul a refuzat să participe la cea de-a doua rundă de negocieri cu Statele Unite, a informat duminică agenţia oficială de ştiri IRNA.

„Absenţa Iranului de la cea de-a doua rundă de negocieri se datorează faptului că ţara consideră că Washingtonul are pretenţii exagerate, aşteptări nerealiste, schimbări constante de poziţie, contradicţii repetate, precum şi blocada maritimă în vigoare în prezent, pe care o consideră o încălcare a armistiţiului” - a anunţat agenţia pe platforma de socializare X.

Președintele Donald Trump, a anunţat, conform NY Times, că va trimite o delegaţie americană în Pakistan pentru a relua negocierile de pace cu Iranul, cu trei zile înainte de expirarea armistiţiului.

Vicepreşedintele JD Vance, care a condus deja delegaţia la Islamabad pe 11 aprilie pentru o rundă de negocieri fără precedent, care s-a încheiat însă cu un eşec, îi va însoţi din nou pe cei doi consilieri obişnuiţi ai lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Există îndoieli chiar și cu privire la desfășurarea discuțiilor. La câteva ore după ce președintele Trump a anunțat călătoria duminică, mass-media de stat iraniană a declarat că Teheranul nu a fost încă de acord cu o astfel de întâlnire. Ulterior, Trump a anunțat că un distrugător al Marinei a atacat o navă de marfă sub pavilion iranian care a încercat să ocolească blocada SUA asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Hormuz.

Condițiile pentru o nouă rundă de diplomație erau, în cel mai bun caz, imperfecte, iar miza unui al doilea eșec era mare, atât pentru încheierea unui război pe care niciuna dintre părți nu pare să dorească să-l prelungească, cât și pentru Vance însuși.

Pe măsură ce armistițiul de două săptămâni se apropie de sfârșit și JD Vance se pregătea pentru o altă călătorie lungă în Pakistan, Trump a amenințat din nou cu consecințe maxime dacă Iranul nu va fi de acord cu termenii săi.

„Oferim un ACORD foarte echitabil și rezonabil și sper să îl accepte, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a scris președintele duminică pe rețelele de socializare. „GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ!”

În timp ce Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor fi și ei prezenți la discuții, JD Vance se află în centrul atenției, având sarcina de a găsi o cale de ieșire dintr-un război care este din ce în ce mai nepopular în rândul americanilor și care a continuat să slăbească economia globală și lanțul de aprovizionare cu energie extrem de complex. Este, de asemenea, un conflict despre care Vance i-a spus lui Trump, în timpul deliberărilor privind oportunitatea unui atac, că ar putea fi perceput ca o trădare a alegătorilor loiali care nu doreau alte războaie.

JDVance a petrecut 21 de ore în Pakistan weekendul trecut negociind cu iranienii, doar pentru a pleca fără a ajunge la un acord. Atât aliații, cât și adversarii spun că, dacă nu va reuși să facă progrese de data aceasta, acesta va fi cel mai recent eșec politic, sub privirile întregii lumi, pentru un om care pare să dorească să-i succedă lui Trump.

Vicepreședintele a călătorit în Ungaria la începutul acestei luni pentru a face campanie alături de prim-ministrul Viktor Orban, un erou al aripii drepte din SUA care a pierdut ulterior alegerile pentru un nou mandat.

De asemenea, JD Vance, care a anunțat luna trecută că scrie o carte despre convertirea sa la catolicism, s-a trezit, de asemenea, apărându-l pe Donald Trump într-o dispută cu Papa Leon al XIV-lea și a fost aspru criticat online pentru că a sugerat că liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume ar trebui să fie mai „prudent” atunci când discută despre teologie.

