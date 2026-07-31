Negocieri între SUA și Iran, anunță Pakistanul

Pakistanul, un mediator în conflictul dintre Washington şi Teheran, a anunţat că beligeranţii negociază în vederea unei dezescaladări, în urma unei noi serii de bombardamente americane în Iran, în noaptea precedentă, şi unor tiruri iraniene de represalii, relatează AFP.

În aşteptarea unor eventuale progrese semnificative în aceste negocieri, Războiul din Orientul Mijlociu se extinde în alte ţări.

După Irak, unde grupări proiraniene au fost ţinta unor atacuri comune americano-saudite, Egiptul a anunţat un atac cu dronă în portul Damietta, la Marea Mediterană.

Diplomaţia pakistaneză a dat asigurări joi că negocieri erau „în curs” în vederea „ajungerii la o dezescaladare”, mai ales cu privire la Strâmtoarea Ormuz, închisă de către Teheran.

Pakistanul a anunţat că face „tot posibilul pentru a readuce toate părţile la protocolul acordului de la Islamabad”, semnat la jumătatea lui iunie, menit să redeschidă calea unor negocieri de pace, notează News.ro.

Acest proces a deraiat la începutul lui iulie, printr-o reluare a unor atacuri atât ale Statelor Unite, cât şi ale Iranului, în care Teheranul vizează baze americane şi ţări aliate Washingtonului în Orientul Mijlociu.

Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunţat joi dimineaţa că a „lovit zeci de ţinte” ale Gardienilor Revoluţiei în Iran.

Statele Unite au anunţat că au ripostat lansării, marţi, de către această forţă puternică a Republicii islamice a mai „multor rachete balistice” împotriva „forţelor americane cu baza în Orientul Mijlociu” şi au precizat că aceste rachete au fost interceptate.

Oprirea „escaladării”

Gardienii Revoluţiei au anunţat, la rândul lor, joi, că trei dintre membrii lor au fost ucişi într-un atac american în nord-vestul Iranului, iar presa oficială a scris că au avut loc atacuri în provincii din sud.

Trei membri ai unei familii au fost ucişi într-un atac împotriva unei case, pe Insula Qeshm, potrivit agenţiei iraniene de presă Fars.

Egiptul a anunţat un atac cu dronă care a atins două nave - una americană - în portul Damietta, miercuri, iar preşedintele Abdel Fattah el-Sisi a cerut comunităţii internaţionale să pună capăt „escaladări” în regiune.

Acesta a fost primul atac în Egipt de la începutul războiului.

El-Sisi a precizat că o anchetă este în desfăşurare cu privire la circumstanţele atacului, care nu a fost revendicat.

Rebelii houthi, aliaţii în Yemen ai Teheranului, care controlează o parte a malului Mării Roşii, au negat că se află în spatele acestui atac.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a acuzat Israelul că se află în spatele acestui atac.

„Egiptul este un prieten şi partener important” al Iranului, a scris el pe X, şi a îndemnat „să fim cu toţii atenţi împotriva maşinaţiunilor israeliene”.

Coaliție maritimă

Ţări din regiune în care se află forţe americane au fost vizate din nou, joi.

Kuwaitul a anunţat că o persoană a fost ucisă într-un bombardament iranian împotriva unei întreprinderi chineze.

Iordania a anunţat că a interceptat cinci rachete trase din Iran. Gardienii Revoluţiei au revendicat faptul că au luat drept ţintă, ca represalii după atacul de la Qeshm, avioane americane staţionate în baza aeriană Al-Azraq.

„Îi vom lovi foarte puternic, pentru că e rândul nostru”, ameninţa miercuri Donald Trump.

Înaintea ultimelor atacuri americane şi saudite în Irak, conflictul între Iran şi Statele Unite s-a extins pe alt front, reaprinzând conflictul între huthi şi Arabia Saudită.

Riadul contează pe Marea Roşie pentru a-şi continua exporturile şi a anunţat joi înfiinţarea unei coaliţii de aproximativ 15 ţări, cu scopul de a securiza navigaţia la această mare.

Marea Roşie a devenit importantă, după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice, pe unde tranzita o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) din lume înainte de război.

Gardienii Revoluţiei au anunţat joi că două petroliere au încercat miercuri seara să „părăsească culoarul maritim sigur” desemnat de Iran şi că unul dintre ele „a luat foc”, fără alte precizări.

Editor : B.E.