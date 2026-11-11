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Negocieri la Abu Dhabi: Zelenski anunță progrese, dar miza reală o reprezintă garanțiile de securitate pentru Ucraina

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Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Trimisul special al SUA, Jared Kushner (în centru), în timpul discuțiilor trilaterale dintre Rusia și Ucraina, mediate la Abu Dhabi. Foto: Profimedia
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Din articol
Agenda zilei se va concentra pe „măsuri de detensionare” Zelenski a insistat că Ucraina are nevoie de „garanţii de securitate foarte precise” Kushner a cerut un nou cadru de securitate pentru Ucraina şi Rusia, dar şi pentru Europa Rețineri în privința mărețului plan al SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este „mulţumit” de cum a decurs marţi prima zi a noii runde de negocieri între Rusia şi Ucraina care se desfăşoară cu mediere americană la Abu Dhabi, discuţii care continuă miercuri şi el insistă în acest timp asupra necesităţii unor garanţii de securitate solide pentru ţara sa, relatează AFP, preluată de Agerpres.

După nouă luni de pauză, Kievul şi Moscova au început această nouă rundă de negocieri cu speranţa de a face progrese către o soluţionare a războiului provocat de invazia rusă şi, potrivit Washingtonului, de a lucra asupra unui nou cadru de securitate care să includă mai larg şi Europa.

Oficialii de rang înalt de la Kiev și Moscova au oferit puține detalii după cele 4 ore de discuții, observă BBC.

Președintele Volodimir Zelenski, care nu a participat la reuniune, a spus că discuțiile au fost „constructive și destul de substanțiale”.

Aflat la Paris, secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat, la rândul său, că întâlnirea a fost „foarte productivă”.

Agenda zilei se va concentra pe „măsuri de detensionare”

Discuţiile sunt programate să se reia miercuri la ora locală 12:00 (08:00 GMT), potrivit unei surse din delegaţia rusă. Agenda celei de-a doua zi se va concentra pe "măsuri de detensionare" care privesc atacurile asupra infrastructurilor energetice şi asupra navigaţiei comerciale în Marea Neagră, potrivit preşedintelui Zelenski.

Dar continuă în acest timp atacurile reciproce, cu numai câteva ore înaintea celei de-a doua zi de tratative un atac cu drone ucrainene provocând un incendiu major în portul petrolier rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică. Potrivit guvernatorului regiunii ruse Leningrad, cel puţin 150 de drone au fost interceptate şi acesta este cel mai mare atac ucrainean asupra acestei regiuni de la începutul anului.

Totuşi, Zelenski a părut optimist după prima zi de discuţii. "Văd schimbări. Sunt foarte mulţumit de ceea ce aud. Vom vedea ce se poate face", a spus el marţi seară la Copenhaga, unde se află într-o vizită oficială.

El a menţionat că la negocierile de la Abu Dhabi, la care participă şi emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au abordat şi problema teritorială, care este principalul obstacol pentru un acord de pace.

Zelenski a insistat că Ucraina are nevoie de „garanţii de securitate foarte precise”

În timp ce Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din întreaga regiune a Donbasului, Zelenski a insistat că Ucraina are nevoie de "garanţii de securitate foarte precise". Marţi a fost discutată şi posibilitatea unui mare schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, a mai spus preşedintele ucrainean.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a descris discuţiile de marţi ca fiind "foarte productive". El a adăugat că obiectivul SUA este ca acest format de negociere să fie extins, "la un moment dat", pentru a include şi europenii, a căror participare directă la negocieri a fost respinsă de Rusia. Conform lui Zelenski, europenii urmează să desemneze luna aceasta un negociator.

Kushner a cerut un nou cadru de securitate pentru Ucraina şi Rusia, dar şi pentru Europa

Emisarul american Jared Kushner a cerut un nou cadru de securitate pentru Ucraina şi Rusia, dar şi pentru Europa, "care să asigure pacea timp de decenii, dacă nu sute de ani".

O poziţie similară este susţinută de Rusia. Potrivit unei surse din delegaţia rusă, soluţionarea războiului din Ucraina "nu este decât un element" al dezbaterii, "al cărei obiectiv final este crearea unei arhitecturi de securitate" pentru "ansamblul continentului european".

Preşedintele american Donald Trump a vorbit săptămâna trecută despre pregătirea unui "mare acord, care va acoperi mai mult decât Ucraina" şi care "ar putea cuprinde toată Europa", fără a da detalii despre propunerile avansate.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au reacţionat la aceste remarci vagi declarându-şi opoziţia faţă de orice acord încheiat pe la spatele lor.

Rețineri în privința mărețului plan al SUA

Dar UE şi SUA şi-au exprimat marţi sprijinul pentru o "arhitectură şi mecanisme de securitate europene solide pentru perioada postbelică", potrivit unei declaraţii comune, în care au insistat asupra respectării "suveranităţii" şi "integrităţii teritoriale" a Ucrainei.

Înaintea discuţiilor, un oficial american ce a vorbit cu condiţia anonimatului a spus că este "prudent optimist", considerând că atât Kievul, cât şi Moscova "au arătat în privat o oarecare flexibilizare" a poziţiilor.

Oficial însă, poziţiile celor două tabere rămân foarte îndepărtate. Moscova cere în special retragerea armatei ucrainene din întreaga regiune a Donbasului, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul ucrainean, în timp ce cealaltă provincie a acestei regiuni, provincia Lugansk, este aproape complet ocupată de trupele ruse.

When I received the second report from our negotiating team after their meetings in Abu Dhabi, they told me that the Russians think and say they have already occupied half of Donbas, which remains under our control. These were military officers, Russian intelligence, and they were serious about it. Our team told them, “We don’t know how you can even say such things. We have video footage, images, other things proving that these areas are under our control.” This is the problem. Putin lives in a different reality. Of course, he will be sharing with the Americans that he needs one or two months to fully occupy the east of Ukraine. I can draw a picture for him too where I fully occupy Russia. But it’s not true. What was good is that the American side confirmed the Ukrainian assessment of what is happening on the battlefield. This is why we need to sit and speak at the level of leaders. There are a lot of questions. Like we spoke about the city of Kherson that is divided by the river today. The Russians control one bank, we control the other. But people want to live united on both banks. This is a Ukrainian city. Such issues are sensitive, but we have to speak about them. I think that tomorrow the teams will discuss the possibility of meeting at the level of leaders. I'm not sure that Russia is ready, but we will raise this topic. From a conversation with journalists.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

Delegația Rusiei la negocierile de pace cu Kievul, mediate de SUA, le-a spus negociatorilor că deține controlul asupra unei părți mai mari din teritoriul Ucrainei decât este cazul în realitate, a declarat președintele ucrainean, acuzându-l pe liderul rus Vladimir Putin că trăiește „într-o realitate diferită”.

Zelenski a declarat marți seara că delegația Moscovei la negocieri a susținut că forțele armate ruse ocupă aproximativ jumătate din teritoriul din Donbas care rămâne sub control ucrainean.

„Erau ofițeri militari, reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, și vorbeau cu seriozitate. Echipa noastră le-a spus: «Nu înțelegem cum puteți spune astfel de lucruri. Avem înregistrări video, imagini și alte dovezi care demonstrează că aceste zone se află sub controlul nostru’”, a spus președintele ucrainean.

Donbasul este o zonă industrială cheie formată din regiunile ucrainene Luhansk și Donețk, asupra cărora Kremlinul a revendicat de mult timp controlul. Acesta rămâne un punct central al luptelor terestre din Ucraina, Rusia deținând majoritatea teritoriului regiunii.

Zelenski refuză cedarea Donbasului, mai ales că partea rămasă acolo sub control ucrainean este puternic fortificată şi apărarea sa a necesitat sacrificii umane imense încă din timpul războiului împotriva separatiştilor proruşi, început în 2014, urmat de invazia rusă din 2022.

De asemenea, Ucraina cere garanţii de securitate suficient de solide pentru a descuraja o altă agresiune rusă, plus cel puţin zece ani de ajutor financiar pentru a menţine o armată de 800.000 de soldaţi şi a-şi reconstrui infrastructura distrusă de război. 

Editor : M.C

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