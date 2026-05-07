Negocierile comerciale dintre UE și SUA au eșuat. Trump amenință Europa cu tarife uriașe: „Statele Unite se vor retrage”

Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind implementarea acordului comercial transatlantic s-au încheiat fără un rezultat concret, amplificând tensiunile dintre Bruxelles și Washington. În contextul blocajului, președintele american Donald Trump amenință cu introducerea unor tarife de 25% pentru industria auto europeană, în timp ce oficialii europeni încearcă să evite escaladarea unui nou conflict comercial între cele două părți, scrie Politico.

Discuțiile dintre instituțiile europene s-au încheiat fără un rezultat concret miercuri seară, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump privind majorarea tarifelor pentru industria auto.

Negocierile dintre eurodeputați și guvernele statelor membre privind implementarea acordului comercial cu Statele Unite s-au încheiat fără un progres decisiv.

Situația riscă să provoace furia lui Donald Trump, care a amenințat că va impune taxe vamale de 25% pentru producătorii auto europeni dacă Uniunea Europeană nu pune în aplicare acordul comercial transatlantic convenit anul trecut la clubul său de golf din Scoția.

Comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, i-a îndemnat pe negociatori să ajungă la un acord care să contribuie la stabilizarea relațiilor comerciale cu Washingtonul, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile. Totuși, după aproximativ șase ore de negocieri, părțile au ieșit fără o înțelegere.

„Negocieri bune și constructive în această seară cu Consiliul și Comisia”, a declarat eurodeputata Karin Karlsbro, reprezentanta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European. „Este important să avem un acord rezistent la presiunile lui Trump înainte de a ajunge la un acord final.”

Rezultatul neconcludent mută acum presiunea asupra lui Trump, după ce ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a declarat anterior că Washingtonul va introduce „destul de curând” tariful de 25% pentru industria auto dacă negocierile nu vor produce rapid un acord.

„Aveți timp să rezolvați problema, iar momentul este acum”, a declarat Puzder pentru Bloomberg TV, la Bruxelles. „Dacă faceți asta, probabil că va reanaliza situația.”

Potrivit acordului de principiu convenit la resortul Turnberry al lui Trump în iulie anul trecut, UE a acceptat să elimine taxele vamale pentru bunurile industriale americane, în timp ce Washingtonul urma să plafoneze taxele pentru majoritatea produselor la 15%.

Însă Uniunea Europeană nu a transpus încă acordul în legislație, fapt care l-a înfuriat pe Trump și a crescut presiunea asupra Comisiei Europene, instituția care negociază acordurile comerciale în numele celor 27 de state membre.

Sabine Weyand, principalul oficial comercial al Comisiei Europene, le-a spus anterior membrilor Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European că speră într-o reuniune „care să aducă un progres și să demonstreze că UE își respectă angajamentele”.

„Sunt încrezătoare că avem toate ingredientele necesare pentru a demonstra că rămânem un partener de încredere, păstrând în același timp toate instrumentele necesare pentru a reacționa la eventualele evoluții”, a declarat Weyand.

În timp ce Comisia Europeană și majoritatea statelor membre doresc finalizarea acordului Turnberry, eurodeputații au devenit mai reticenți, nemulțumiți de amenințările lui Trump de la începutul anului privind anexarea Groenlandei, teritoriu aparținând Danemarcei. De asemenea, aceștia și-au reconsiderat poziția după ce Curtea Supremă a SUA a anulat, în februarie, tarifele vamale inițiale impuse de Trump.

Conduși de președintele Comisiei pentru Comerț din Parlamentul European, Bernd Lange, eurodeputații au cerut introducerea unor condiții suplimentare care ar întârzia acordul până la reducerea tarifelor pentru oțel, l-ar suspenda dacă Trump amenință integritatea teritorială a UE și l-ar încheia înainte de finalul mandatului său.

Până acum, părțile nu au ajuns la un acord privind cele mai controversate puncte ale negocierilor, a declarat un oficial din cadrul Consiliului UE.

„Au existat progrese, iar obiectivul este finalizarea negocierilor cât mai curând. Dar ambele părți trebuie să consulte grupurile politice și statele membre pentru a vedea ce sunt dispuse să accepte”, a spus oficialul despre negocierile desfășurate până târziu în noapte.

Bernd Lange, negociatorul-șef al Parlamentului European, a declarat că ambele părți „se apropie de un acord”, însă a precizat că este nevoie de mai mult timp.

Negociatorii intenționează să se întâlnească din nou pe 19 mai, deși data nu a fost confirmată oficial, potrivit unui alt oficial european.

Cele două părți și-au propus să ajungă la un compromis final până în iulie, când ar urma să expire tarifele temporare impuse de Trump. Totuși, potrivit ambasadorului american Andrew Puzder, acel termen ar putea fi prea târziu, iar întregul acord comercial este acum în pericol.

„Dacă un acord nu mai este un acord, atunci cred că Statele Unite se vor retrage din el”, a declarat acesta.

Editor : Ș.A.

