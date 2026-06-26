A cincea rundă de negocieri dintre Israel și Liban, mediate de Statele Unite, va continua vineri la Washington, după ce discuțiile care urmau să se încheie joi au fost prelungite, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

„Negocierile dintre Israel și Liban sunt în desfășurare, iar noi continuăm să le facilităm. Cele două părți vor relua mâine, la ora locală 9:00 (16:00, ora României), activitatea în vederea ajungerii la un acord”, a transmis joi Departamentul de Stat american, potrivit News.ro.

În timp ce negocierile continuă, situația din teren rămâne tensionată. Mișcarea islamistă libaneză proiraniană Hezbollah a acuzat joi Israelul de o nouă „încălcare flagrantă” a armistițiului, după un atac cu dronă în care, potrivit grupării, au fost ucise trei persoane. La rândul său, armata israeliană a anunțat că în atac au fost uciși combatanți ai Hezbollah.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că zona-tampon disputată dintre Israel și Liban se află „în centrul” negocierilor mediate de Statele Unite între cele două țări, iar obiectivul este ca guvernul libanez „să poată controla și securiza tot mai mult din propriul teritoriu”.

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„Cu cât forțele armate libaneze vor reuși să securizeze o parte mai mare din această zonă, cu atât mai puțin teritoriu va rămâne sub controlul Hezbollah și cu atât mai puțin va fi prezent Israelul în Liban”, a spus Rubio.

Protocolul unui acord încheiat la 17 iunie între Statele Unite și Iran, care are ca obiectiv încetarea războiului din Orientul Mijlociu, prevede și încetarea ostilităților în Liban. Potrivit informațiilor disponibile, Iranul a insistat ca încetarea conflictului din Liban să fie inclusă în acest protocol.

Negocierile de la Washington au loc în contextul eforturilor diplomatice de consolidare a armistițiului și de reducere a tensiunilor dintre Israel și Liban, în pofida acuzațiilor reciproce privind încălcarea încetării focului.

Editor : M.I.