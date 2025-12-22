Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”

Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, transmite News.ro.

„Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste şi durabile”, au afirmat Umerov şi Witkoff într-o declaraţie comună publicată pe X.

„Prioritatea noastră comună este să oprim uciderile, să asigurăm securitatea garantată şi să creăm condiţii pentru redresarea, stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung a Ucrainei”, au afirmat ei.

Delegaţiile SUA şi Ucrainei s-au întâlnit cu consilierii europeni pentru securitate naţională înainte de a organiza o reuniune separată între SUA şi Ucraina.

În cadrul celei de-a doua întâlniri, negociatorii s-au concentrat pe elaborarea planului de pace în 20 de puncte prezentat de preşedintele american Donald Trump şi a unui cadru de garanţii de securitate pentru Ucraina, potrivit declaraţiei.

„O atenţie deosebită a fost acordată discutării calendarului şi a ordinii paşilor următori”, se arată în declaraţie.

Declaraţia menţionează că Ucraina „apreciază foarte mult leadershipul şi sprijinul” SUA.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev a sosit sâmbătă după-amiază în Florida pentru a se întâlni cu Witkoff şi Jared Kushner în vederea discuţiilor privind un posibil sfârşit al războiului din Ucraina. Într-o actualizare ulterioară, sâmbătă, Dmitriev a declarat că discuţiile „decurgeau în mod constructiv”.

SUA nu a publicat o declaraţie care să actualizeze stadiul discuţiilor cu Dmitriev.

Această ultimă rundă de discuţii urmează unei întâlniri anterioare între negociatori, care a avut loc în Florida la începutul acestei luni.

