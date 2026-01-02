Live TV

Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile diplomatice vor trece la „detaliile practice” ale unui armistițiu

Trump receives Zelenskyy
Lansarea de Anul Nou   Consilierii de securitate se întâlnesc la Kiev  Discuţiile militare continuă pe măsură ce garanţiile prind contur  Washingtonul observă – şi calibrează 

Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, transmite Kyiv Post. 

În timp ce Washingtonul se odihneşte după sărbători şi Europa se întoarce treptat la muncă, procesul de pace din Ucraina se accelerează în linişte. O cursă diplomatică cu miză mare va începe încă de sâmbătă, potrivit mai multor oficiali familiarizaţi cu planificarea, transmite News.ro. 

Aceasta marchează cel mai coordonat efort din ultimele luni pentru a trece de la sloganuri abstracte la „detaliile practice” ale unui armistiţiu durabil. 

Oficialii americani vor participa la sesiunile din acest weekend prin intermediul unei conexiuni video securizate, cu o posibilă continuare în persoană în Europa săptămâna viitoare.  

La faţa locului, în Kiev, oficialii europeni şi ucraineni se vor reuni pe 3 ianuarie într-un format hibrid care, potrivit diplomaţilor, reflectă urgenţa „incendiară” a fronturilor actuale. 

Lansarea de Anul Nou  

Pe 31 decembrie, trimisul special al SUA Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, au organizat o conferinţă telefonică maraton cu personalităţi importante din domeniul securităţii naţionale din Londra, Paris şi Berlin. La conferinţă a participat şi principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov. Obiectivul? Trecerea de la „dacă” la ”cum”. 

Potrivit lui Witkoff, accentul s-a mutat pe paşii „practici” următori: garanţii de securitate cu efect, mecanisme de dezamorsare a conflictelor pentru a preveni reaprinderea unui „conflict îngheţat” şi un „pachet de prosperitate” conceput pentru a atrage capitalul privat înapoi la Kiev. 

„Acum este mai puţină teorie şi mai multă secvenţialitate”, a declarat joi un oficial american pentru Kyiv Post, adăugând: „În acest weekend şi săptămâna viitoare se va testa dacă elementele care par bune din punct de vedere politic pot funcţiona efectiv pe teren”. 

Citește și: Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate 

Consilierii de securitate se întâlnesc la Kiev 

Acest test de rezistenţă începe pe 3 ianuarie, când consilierii de securitate naţională din peste 10 ţări, plus „eurocraţii” din Comisia Europeană şi NATO, se vor reuni la Kiev. Se aşteaptă ca oficialii americani să participe virtual. 

Umerov a confirmat că Kievul şi-a aliniat deja poziţiile cu partenerii americani şi europeni şi a programat întâlniri suplimentare pe tot parcursul lunii ianuarie. 

Un înalt oficial european implicat în pregătiri a declarat că aşteptările sunt intenţionat moderate. 

„Nimeni nu se aşteaptă la o descoperire importantă sâmbătă”, a spus oficialul, adăugând: „Ceea ce contează este să ajungem la o înţelegere comună privind garanţiile de securitate şi să ne asigurăm că nu vor exista surprize în cadrul reuniunilor militare şi ale liderilor”. 

Discuţiile militare continuă pe măsură ce garanţiile prind contur 

Momentul continuă pe 5 ianuarie, când „Brass” preia conducerea. Şefii de stat major militar se vor întâlni pentru a stabili garanţiile de securitate „triple” în aer, pe uscat şi pe mare. 

Acesta este blocajul tehnic: toată lumea este de acord că Ucraina are nevoie de protecţie, dar nimeni nu a stabilit cine va apăsa pe trăgaci în cazul încălcării armistiţiului. 

Preşedintele Volodimir Zelenski a profitat de discursul său de Anul Nou pentru a le reaminti partenerilor săi că diplomaţia nu poate înlocui artileria. 

Oficialii europeni afirmă că acest mesaj dublu – diplomaţie combinată cu descurajare – va defini discuţiile de săptămâna viitoare. 

„Mesajul de la Kiev este foarte clar: negocierile de pace nu înlocuiesc asistenţa în materie de securitate”, a declarat un al doilea diplomat european, adăugând: „Dacă este ceva, credibilitatea negocierilor depinde de aceasta”. 

Până pe 6 ianuarie, liderii europeni şi membrii aşa-numitei „Coaliţii a celor dispuşi” sunt aşteptaţi să se întâlnească la Paris la nivel politic, cu scopul de a consolida încrederea atât în garanţiile de securitate, cât şi în cadrul mai larg de pace. 

În timp ce Occidentul discută, Turcia intenţionează să joace din nou rolul de intermediar. Umerov s-a aflat joi la Ankara pentru a facilita schimbul de prizonieri – „fructul la îndemână” care, speră diplomaţii, poate construi suficientă încredere pentru a împiedica blocarea procesului mai amplu. 

Washingtonul observă – şi calibrează 

Decizia Washingtonului de a participa de la distanţă în acest weekend – urmând ca săptămâna viitoare să participe probabil în persoană – este o mişcare calculată de „conducere din umbră”. 

Aceasta permite partenerilor europeni să suporte presiunea publică pentru compromisurile discutate, păstrând în acelaşi timp amprenta americană asupra cadrului general. 

După cum a spus un oficial american: „Aceasta este vecinătatea Europei, dar este totuşi procesul de pace al Americii”. 

„Obiectivul pentru săptămâna viitoare nu este să ajungem în titlurile ziarelor, ci să ne asigurăm că toată lumea citeşte din acelaşi scenariu”, a declarat oficialul pentru Kyiv Post. 

După luni de linii roşii publice înăsprite, oficialii avertizează că întâlnirile din ianuarie nu sunt menite să producă anunţuri dramatice. În schimb, ele sunt menite să reducă diferenţele, să construiască încredere şi să se asigure că orice acord viitor se bazează pe garanţii de securitate aplicabile, mai degrabă decât pe promisiuni politice.  

După cum a spus un diplomat european, zilele următoare pot fi cele mai importante tocmai pentru că se desfăşoară în linişte. 

„Dacă acest lucru funcţionează”, a spus diplomatul, „nu va părea dramatic la început – şi tocmai asta este ideea”. 

