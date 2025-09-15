Live TV

Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează dronele rusești cu avioane MiG-29 din era sovietică

A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
MiG-29 din flota bulgară. Foto: Profimedia
Deficitul de capacitate al Bulgariei

Bulgaria va vâna dronele rusești cu avioane MiG-29 din era sovietică. Cu MiG-urile care se apropie de sfârșitul serviciului și livrările întârziate de F-16, Bulgaria este slab echipată pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a încercat să liniștească cetățenii după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al membrilor NATO - România și Polonia -, subliniind determinarea Alianței de a-și consolida flancul estic, scrie eualive.net.

Într-un interviu televizat acordat postului bTV, Zaprianov a declarat că avioanele de vânătoare MiG-29 învechite ale Bulgariei sunt gata să intervină „dacă este necesar” și a subliniat că atât măsurile NATO, cât și cele naționale sunt consolidate pentru a proteja siguranța civililor.

„Oamenii trebuie să rămână calmi. Luăm măsuri. NATO ia măsuri. Supravegherea va fi intensificată pentru a proteja oamenii de astfel de preocupări”, a spus ministrul, adăugând că Sofia a intensificat deja monitorizarea spațiului său aerian nord-estic. El a subliniat că detectarea timpurie a obiectelor aeriene este factorul crucial: „Odată detectate, distrugerea și neutralizarea lor este mai ușoară”.

Zaprianov a lăudat răspunsul „foarte adecvat” al Poloniei și a confirmat că NATO a lansat Operațiunea Eastern Guard, desfășurând mijloace suplimentare de apărare aeriană și de combatere a dronelor în toate statele membre care se învecinează cu Ucraina. Potrivit acestuia, membrii Alianței au clasificat incidentele ca provocări deliberate din partea Moscovei, cu înțelegerea clară că escaladarea ar declanșa un răspuns militar.

Ministrul bulgar a legat incursiunile dronelor de strategia mai largă a Rusiei în Ucraina. „Prin această provocare, Moscova urmărește să demonstreze urmărirea fără compromisuri a obiectivelor strategice în Ucraina, refuzul de a negocia și faptul că astfel de negocieri rămân departe de realitate, indiferent de întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska”, a spus el.

În timp ce Varșovia și Bucureștiul au mobilizat avioane de luptă și multe țări europene au convocat public ambasadorii ruși, Bulgaria s-a abținut să cheme trimisul Moscovei la discuții. Această poziție moderată contrastează cu linia mai dură a aliaților săi din NATO.

La Națiunile Unite, Statele Unite au calificat încălcările spațiului aerian drept „alarmante” și au promis să „apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”, remarci care păreau menite să liniștească aliații NATO ai Washingtonului după ce președintele Donald Trump a declarat că incursiunea dronelor rusești ar fi putut fi o greșeală.

Pentru Sofia, provocările evidențiază o vulnerabilitate persistentă: dependența sa de avioanele din era sovietică într-un moment în care granița estică a NATO se confruntă cu cel mai ridicat nivel de tensiune din ultimele decenii. Bulgaria se luptă de mult timp să-și mențină flota de avioane MiG-29, care suferă de resurse pe cale de expirare și de o capacitate limitată de a susține misiuni continue de poliție aeriană.

De la începutul războiului din Ucraina, întreținerea aeronavelor MiG-29 și Su-25 a devenit practic imposibilă, deoarece acestea nu mai pot fi reparate nici în Rusia, nici în Belarus. În noiembrie anul trecut, ministrul Zaprianov a comentat că motivul crizei actuale a stării echipamentelor aviatice ale Bulgariei este „politica strategică greșită de-a lungul anilor de a se baza pe platforme sovietice și reînarmarea întârziată a forțelor aeriene”.

Livrările de avioane de luptă F-16 Block 70 de nouă generație din Statele Unite sunt, prin urmare, considerate critice. Bulgaria a comandat 16 avioane, dintre care șase sunt așteptate în acest an, după sosirea primelor două la începutul anului 2025. Restul avioanelor sunt așteptate în 2026.

Achiziția a fost însă afectată de întârzieri. Inițial programate să înceapă în 2023, livrările au fost amânate cu doi ani după ce Lockheed Martin a raportat blocaje în producție legate de pandemia de COVID-19. Piloții bulgari urmează cursuri de pregătire în Statele Unite, dar forțele aeriene vor avea nevoie de cel puțin încă doi ani după livrarea completă pentru a integra aeronavele în misiunile obișnuite.

Zaprianov a subliniat în repetate rânduri că trecerea de la MiG la F-16 este indispensabilă pentru protejarea flancului estic al NATO, care se află la doar 200 de kilometri de linia frontului ucrainean. Noile avioane de vânătoare vor oferi Bulgariei un impuls mult așteptat în ceea ce privește interoperabilitatea și pregătirea operațională.

Pe 12 septembrie, o echipă specializată a marinei din baza navală Burgas a recuperat resturile unei drone care au fost aduse la mal pe plaja nordică a orașului. Experții militari au confirmat că dispozitivul în formă de avion nu conținea explozibili și nu prezenta niciun pericol, înainte de a-l transfera la baza navală cu aprobarea Ministerului Apărării. Incidentul, deși nu reprezintă o amenințare imediată, evidențiază expunerea Bulgariei la valul crescând de incidente legate de drone de-a lungul flancului estic al NATO, pe fondul războiului în curs dintre Rusia și Ucraina, mai scrie sursa citată.

 

 

 

 

