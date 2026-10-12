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Netanyahu, acuzat că a blocat eliberarea ostaticilor din Gaza: ce interese politice au stat la mijloc

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
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Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a evitat să încheie un acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni reținuți de Hamas în Gaza din motive politice, prelungind suferința acestora și contribuind la uciderea unora dintre ei în captivitate, a declarat joi fostul său secretar militar într-un interviu acordat Channel 12 News. Acesta a mai spus că prim-ministrul israelian a respins recomandarea oficialilor din domeniul apărării de a-i elimina pe liderii militanților din Gaza înainte de 7 octombrie, scrie Haaretz.

„Din punct de vedere factual, asta este exact ceea ce s-a întâmplat”, a spus generalul-maior (în rezervă) Avi Gil.

„Știu că liderii, oricine ar fi aceștia, ar trebui să aibă o imagine de ansamblu, iar diverse considerente politice fac, de asemenea, parte din ecuație”, a spus Gil.

El a adăugat că, la momentul respectiv, a considerat că a fost o greșeală să nu se încheie un acord privind ostaticii. „Dacă am crezut că ar fi fost corect să se urmărească eliberarea ostaticilor chiar mai devreme? Răspunsul este da.”

Gil, care a ocupat funcția de secretar militar al lui Netanyahu pe 7 octombrie 2023, a adăugat că, înainte de atacul Hamas, serviciul de securitate Shin Bet a insistat asupra eliminării liderilor militanți din Gaza, dar Netanyahu a respins recomandările acestuia.

Potrivit lui Gil, Shin Bet a propus periodic operațiuni țintite în Gaza în cadrul întâlnirilor dintre Netanyahu și șefii serviciilor de securitate, dar propunerile nu au fost aprobate.

Răspunzând la interviu, biroul lui Netanyahu a declarat: „La fel ca alții, Avi Gil știa despre atacul iminent și a ales să nu-l trezească la timp pe prim-ministru”, sugerând că secretarul militar avea cunoștință în avans despre planurile Hamas de a ataca Israelul și l-a ținut în mod deliberat pe prim-ministru în necunoștință de cauză. „Interviurile lui Gil sunt încercări de a ascunde adevărul simplu și dureros despre propriul său eșec în îndeplinirea îndatoririlor sale”, se arată în declarația biroului.

Joi dimineață, un fragment dintr-un interviu acordat de Gil ziarului Israel Hayom a fost publicat, înainte de lansarea interviului complet vineri. În acesta, Gil a afirmat că raportul de 55 de pagini al lui Netanyahu privind eșecurile care au dus la atacurile teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023 „nu reflectă ceea ce s-a întâmplat cu adevărat”, avertizând că transcrierile oficiale ar fi putut fi modificate. „Ceea ce i se spune publicului nu este ceea ce s-a întâmplat cu adevărat”, a spus Gil.

Potrivit lui Gil, la două săptămâni de la începerea războiului, a început să observe că persoanele din cercul restrâns al lui Netanyahu colectau „în mod disproporționat” materiale.

„Am decis să o contactez pe procurorul general”, și-a amintit Gil. „I-am spus că suntem în război și că nu vreau să dau vina pe nimeni și nu vreau ca asta să fie ceva personal. I-am cerut să clarifice liniile directoare privind ce este permis și ce este interzis în legătură cu stenogramele, și asta s-a întâmplat”, a spus el.

După ce Gil a contactat procurorul general, Poliția Israelului a început să investigheze dacă înalți funcționari din Biroul Primului Ministru au încercat să modifice protocoalele ședințelor de cabinet ținute în timpul războiului, precum și transcrierile convorbirilor telefonice purtate de factorii de decizie - inclusiv Netanyahu - în primele zile ale războiului. Unul dintre suspecții anchetați de poliție a fost șeful de cabinet al lui Netanyahu, Tzachi Braverman. „Este vorba despre un tipar de comportament criminal al unor persoane care cred că pot face orice doresc, iar șeful de cabinet s-a comportat ca cineva care simțea că poate face orice dorește”, a spus Gil.

Sheli Mishal-Yogev, mama lui Libi Cohen Meguri, care a fost ucisă la festivalul de muzică Nova în timpul atacului din 7 octombrie, a declarat, ca răspuns la remarca lui Gil, că modificarea transcrierilor a constituit un act penal.

„Cum este posibil ca autoritățile de aplicare a legii să fi știut de mai bine de doi ani și jumătate despre modificarea transcrierilor din Biroul Primului Ministru și, cu toate acestea, nimeni să nu fi fost arestat?”

Shir Mathias, fiica lui Shachar și Shlomi, care au fost uciși în kibbutzul Holit în timpul atacului, a declarat că „Dacă Netanyahu ar fi ascultat de conducerea armatei și de recomandările acesteia de a-i asasina pe liderii Hamas, părinții mei ar fi în viață astăzi.” „În schimb, Netanyahu și echipa sa sunt ocupați să rescrie istoria și să modifice transcrierile. Faptul că nimeni nu a fost pus sub acuzare până în prezent constituie neglijență penală”, a adăugat ea.

Noam Peri, al cărui tată, Chaim, a fost luat ostatic și ucis în timpul captivității sub Hamas, a răspuns că „evenimentele din 7 octombrie 2023 ar fi putut fi prevenite, iar tatăl meu ar fi putut fi încă în viață astăzi. Dar Netanyahu nu a vrut să elimine Hamas atunci și este incapabil să o facă astăzi.” „Cei care au eșuat nu vor fi cei care vor remedia situația”, a spus ea.

Editor : M.C

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