Netanyahu a obținut, în sfârșit, o întâlnire la Casa Albă. S-ar putea să nu-i placă ce-l așteaptă acolo (Politico)

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat la Casa Albă într-un moment de tensiune semnificativă între cei doi aliați de lungă durată. Benjamin Netanyahu spera de luni de zile la o întâlnire cu Donald Trump, însă obținerea unei întrevederi s-ar putea să nu îmbunătățească relațiile tensionate, scrie Politico.

Benjamin Netanyahu nu a mai fost la Casa Albă de la începutul războiului din Iran și așteaptă o invitație cel puțin din aprilie, au declarat pentru Politico două persoane familiarizate cu situația, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre diplomație sensibilă. Înmormântarea apropiatului lui Netanyahu, senatorul Lindsey Graham, a oferit o deschidere, deși negocierile privind vizita abia fuseseră finalizate.

„La început nu a existat nicio întâlnire. Au aranjat-o în ultimele zile”, a declarat vineri una dintre persoanele familiarizate cu situația, adăugând că Netanyahu este nerăbdător să se consulte cu președintele Donald Trump cu privire la escaladarea cu Iranul, precum și la acordul nuclear al SUA cu Arabia Saudită.

Israelul a fost primul care a confirmat public întâlnirea de marți; Trump a recunoscut vizita într-un discurs incoerent la cina corespondenților de la Casa Albă, vineri seară. Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la motivul pentru care invitația a durat atât de mult sau la ce vor discuta cei doi.

Biroul lui Netanyahu a subliniat că cei doi lideri s-au întâlnit de mai multe ori de când Trump a revenit în funcție.

„Puțini aliați s-au întâlnit atât de des și puține alianțe au realizat mai multe într-un timp atât de scurt”, a declarat biroul prim-ministrului în comunicat, potrivit Politico.

„Președintele Trump și prim-ministrul vor discuta despre problemele definitorii ale timpului nostru și despre cum să valorificăm marea noastră alianță pentru a câștiga războiul și a crea o pace durabilă.”

Biroul său nu a răspuns la întrebările despre eforturile lui Netanyahu de a asigura întâlnirea sau despre motivul pentru care a durat atât de mult, mai precizează sursa citată.

Frustrări în echipa lui Trump

Tensiunea dintre cei doi lideri este deosebit de evidentă, pentru că administrația Trump desfășoară în prezent o campanie militară agresivă împotriva Iranului, promovată de Netanyahu. În ultimele două săptămâni, SUA au lansat atacuri zilnice împotriva Iranului, deși administrația a declarat că a întrerupt aceste atacuri în weekend.

Netanyahu, care l-a ajutat pe Trump să lanseze atacurile inițiale împotriva Iranului în februarie, ar putea fi găsit vinovat dacă această ultimă campanie nu va readuce Iranul la masa negocierilor sau nu va restabili trecerea navelor prin Strâmtoarea Hormuz, mai scrie Politico.

Trump și Netanyahu s-au întâlnit ultima dată față în față în februarie, în perioada premergătoare războiului din Iran, despre care Trump a prezis la acea vreme că va dura patru până la cinci săptămâni. Asta se întâmpla acum aproape cinci luni.

Un memorandum de înțelegere din iunie între Washington și Teheran a eșuat o lună mai târziu, în timp ce obiectivele lui Trump s-au schimbat pe parcurs: el a spus inițial că dorește o schimbare de regim, pe lângă împiedicarea Iranului să-și reconstruiască programul nuclear. Dar după ce impasul pentru controlul Strâmtorii Hormuz a reaprins luptele, o mare parte din atenție s-a mutat pe redeschiderea căii navigabile vitale.

Având în vedere că obiectivele sunt neclare și neatinse, baza MAGA a lui Trump este din ce în ce mai afectată de război, mai ales că numărul soldaților americani morți crește. După ce doi soldați americani au fost uciși într-un atac iranian în Iordania la începutul acestei luni, Marjorie Taylor Greene - fosta parlamentară din Georgia și fostă loială a lui Trump devenită critică - a declanșat un atac pe rețeaua X: „Moartea lor alimentează setea de sânge pentru un război fără sens”, a spus ea.

Echipa lui Trump este din ce în ce mai frustrată de șansele mici de a pune capăt luptelor, iar Trump a avut cuvinte dure la adresa lui Netanyahu, pe măsură ce războiul s-a prelungit.

La summitul G7 din Franța, Trump l-a numit pe liderul israelian „nebun” și a folosit o înjurătură pentru a-și descrie judecata, chiar dacă a insistat că „fără mine, nu ar exista Israel”.

„Bibi își asumă un risc”

Obiectivele SUA și Israelului în război au început să difere din ce în ce mai mult. În timp ce Israelul vrea ca luptele să continue, Trump, până de curând, era mai optimist în ceea ce privește diplomația.

„Multe dintre deciziile politice luate recent de administrația Trump nu sunt neapărat în interesul Israelului”, a declarat Dana Stroul, cel mai important membru al Pentagonului care se ocupă de problemele Orientului Mijlociu în timpul administrației Biden, acum la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

Ea a subliniat mai multe dintre mișcările făcute de SUA, care au tulburat Israelul - inclusiv acordul de a vinde avioane F-35 Turciei, încheierea unui acord privind energia nucleară civilă cu Arabia Saudită, care nu are anumite mecanisme de supraveghere, presiunile asupra Israelului de a se retrage din Liban fără asigurări că gruparea militantă Hezbollah a fost destructurată și urmărirea unei politici privind Siria pe care Israelul o privește cu prudență, având în vedere orientarea noului guvern de la Damasc.

Vizita lui Netanyahu are loc exact în momentul în care SUA a anunțat că se pregătește pentru o escaladare semnificativă în Iran, întărind grupurile de atac ale portavioanelor în regiune, îndemnând americanii să părăsească peste o duzină de țări vecine și analizând o reluare a operațiunilor majore de luptă comune cu Israelul.

Însă administrația Trump pare să considere în continuare atacurile sale ca o modalitate de a reveni la negocieri.

„Vom dărâma toate podurile lor dacă nu se vor așeza la masa negocierilor și nu vor negocia”, a declarat Trump pentru Fox News la începutul acestei luni.

Deși Netanyahu are nevoie de întâlnirea cu Trump pentru a consolida relațiile cu cel mai important aliat al Israelului, întâlnirea în sine ar putea avea un cost pentru prim-ministrul aflat în dificultate, care candidează pentru a fi reales în octombrie.

Trump va avea probabil cereri ca Israelul să accepte politicile americane cărora le-a rezistat până acum - în Liban, Gaza și în alte părți ale regiunii, a declarat Elisa Ewers, care a ocupat funcții importante în Orientul Mijlociu în cadrul guvernului federal și în Congres.

„Bibi își asumă un risc venind la Casa Albă. S-ar putea să fie presat de președintele Trump cu o cerere, și nu invers”, a spus Ewers, acum membră a Consiliului pentru Relații Externe.

Editor : B.P.