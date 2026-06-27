Netanyahu a ordonat armatei israeliene să se pregătească pentru o „şedere prelungită” în Liban

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat sâmbătă că armata a primit ordin să se pregătească pentru o „şedere prelungită” în zona pe care o ocupă în sudul Libanului, la o zi după acordul-cadru încheiat între Liban şi Israel pentru încetarea ostilităţilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească pentru o şedere prelungită în zona de securitate”, a declarat Katz într-un mesaj video, referindu-se la fâşia de teritoriu de aproximativ 10 kilometri ocupată de Israel în interiorul Libanului.

În mesaj, Katz, la fel cum făcuse şi prim-ministrul Benjamin Netanyahu la anunţarea acordului, a subliniat că 'principiul important stabilit' de acest text 'este că nu va exista nicio redesfăşurare (...) nicio retragere atâta timp cât' Hezbollah 'nu va fi dezarmat în tot Libanul'.

De asemenea, Katz a ameninţat că va răspunde cu „mare forţă” dacă Iranul va ataca Israelul pentru a împiedica aplicarea acordului-cadru încheiat cu Libanul, care vizează o „pace durabilă” între cei doi vecini.

Acest acord a dat „o lovitură strategică axei iraniene din regiune, iar, dacă Iranul încearcă să atace Israelul pentru a împiedica punerea lui în aplicare, vom acţiona împotriva sa cu mare forţă”, a declarat ministrul Israel Katz.

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Editor : C.L.B.