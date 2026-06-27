Live TV

Netanyahu a ordonat armatei israeliene să se pregătească pentru o „şedere prelungită” în Liban

Data actualizării: Data publicării:
armata israel israeliana
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat sâmbătă că armata a primit ordin să se pregătească pentru o „şedere prelungită” în zona pe care o ocupă în sudul Libanului, la o zi după acordul-cadru încheiat între Liban şi Israel pentru încetarea ostilităţilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

„Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească pentru o şedere prelungită în zona de securitate”, a declarat Katz într-un mesaj video, referindu-se la fâşia de teritoriu de aproximativ 10 kilometri ocupată de Israel în interiorul Libanului.

În mesaj, Katz, la fel cum făcuse şi prim-ministrul Benjamin Netanyahu la anunţarea acordului, a subliniat că 'principiul important stabilit' de acest text 'este că nu va exista nicio redesfăşurare (...) nicio retragere atâta timp cât' Hezbollah 'nu va fi dezarmat în tot Libanul'.

De asemenea, Katz a ameninţat că va răspunde cu „mare forţă” dacă Iranul va ataca Israelul pentru a împiedica aplicarea acordului-cadru încheiat cu Libanul, care vizează o „pace durabilă” între cei doi vecini.

Acest acord a dat „o lovitură strategică axei iraniene din regiune, iar, dacă Iranul încearcă să atace Israelul pentru a împiedica punerea lui în aplicare, vom acţiona împotriva sa cu mare forţă”, a declarat ministrul Israel Katz.

Citește și: Hezbollah condamnă acordul dintre Israel și Liban, negociat de SUA: „O gravă eroare”. Care sunt principalele puncte ale înțelegerii

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
ursoaica cu doi pui
5
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Isaac Herzog la o conferinta de presa
Isaac Herzog, președintele Israelului, vine luni în România. Agenda vizitei oficiale: discuții la Cotroceni, mesaj pentru Parlament
washington
Acord-surpriză la Washington. Israelul, Libanul și SUA anunță un pas neașteptat către pace
G7 Foreign Ministers, Niagara-on-the-Lake, Canada - 12 Nov 2025
Negocierile dintre Israel și Liban continuă la Washington. Marco Rubio: Zona-tampon este cheia unui acord
profimedia-1112180664
Planul UE pentru Liban: misiune civilă și militară pentru pregătirea forțelor militare ale țării din Orientul Mijlociu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Israelul vrea independență față de SUA în ce privește înarmarea: declarația lui Benjamin Netanyahu
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern...
Dan Motreanu.
Motreanu, mesaj ironic către PSD: „A apărut soluția salvatoare: cel...
salvatori din Franța
UE activează mecanismul de protecție civilă pentru Venezuela și...
david popovici profimedia-0894714355
David Popovici, medalie de aur la 100 m liber la Trofeul Settecolli...
Ultimele știri
Noi tensiuni în Orientul Mijlociu: Bahrain denunță o „amenințare flagrantă” după un atac cu drone atribuit Iranului
„Nimeni nu se teme de marina voastră dacă sunteți într-o barcă cu vâsle”: avertismentul aliaților NATO pentru Marea Britanie
Aleksandar Vucic anunţă că va demisiona în câteva săptămâni. Ce urmează în Serbia după plecarea președintelui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Interzis în Canada, fotograful Senegalului a uimit o lume întreagă. Cum a reușit, de fapt, să imortalizeze...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus...
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...