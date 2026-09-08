Netanyahu a primit un avertisment explicit cu câteva zile înainte de atacul din 7 octombrie. Nu a informat serviciile secrete (presă)

În septembrie 2023, președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed, l-a sunat pe Benjamin Netanyahu pentru a-i transmite un avertisment sever. Netanyahu nu a întreprins nimic. O anchetă aprofundată, realizată în cadrul unei noi cărți, dezvăluie eșecurile prim-ministrului în legătură cu evenimentele din 7 octombrie 2023, care au dus la tragedie: atacul Hamas asupra Israelului, care a provocat moartea a circa 1.200 de persoane și răpirea alor 253. Premierul israelian susține că informația „este o minciună sfruntată”, scrie Haaretz.

Erau ultimele zile ale lunii septembrie 2023. Atacurile teroriste au aprins spiritele în Cisiordania, mulțimi de locuitori din Gaza protestau regulat la gardul de frontieră, iar țara era zguduită de un conflict intern legat de legile privind lovitura de stat judiciară. Oricine urmărea evenimentele cu ochi lucizi putea simți că o escaladare pândea la fiecare colț, scrie Haaretz.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed – cunoscut sub numele de MBZ – era deosebit de îngrijorat. „A discutat des cu mine despre acest lucru în lunile care au precedat războiul”, povestește președintele Isaac Herzog, care întreține relații de prietenie cu bin Zayed. „Transmitea constant mesaje potrivit cărora situația trebuia dezamorsată. A trimis chiar și un emisar special în Israel, care s-a întâlnit cu prim-ministrul. Emirul părea să simtă că zona era pe punctul de a exploda.”

Bin Zayed discuta, de asemenea, direct cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Aceste conversații urmau o procedură standard: un reprezentant al ambasadei emirateze venea la biroul prim-ministrului, aducând un dispozitiv telefonic special care asigura confidențialitatea discuției.

Discuție de 45 de minute, cu o săptămână înaintea tragediei din 7 octombrie

Dar de data aceasta, apelul inițiat de bin Zayed a fost neobișnuit. Cu o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023, conducătorul emiratez l-a sunat pe Netanyahu de la Palatul Prezidențial din Abu Dhabi și a discutat cu el timp de 45 de minute.

În cadrul acelei conversații, bin Zayed a avertizat că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, plănuia o operațiune de amploare împotriva Israelului. Bin Zayed și-a exprimat îngrijorarea că evenimentul în cauză nu numai că ar duce la vărsare de sânge, ci ar destabiliza întreaga regiune și ar submina Acordurile Abraham.

Trei surse străine de rang înalt sunt la curent cu conținutul conversației, a cărei existență este dezvăluită de Haaretz pentru prima dată. Dezvăluirea acesteia este rezultatul unei cercetări aprofundate bazate pe zeci de surse din Israel și din întreaga lume, inclusiv oficiali de rang foarte înalt, precum și pe înregistrări, documente interne și corespondență. Cercetarea a fost realizată pentru noua carte „Ostatici: 843 de zile de abandon” (Editura Kinneret Zmora, în ebraică) de către autorii articolului din Haaretz.

La convorbire a fost prezent și un consilier apropiat al lui bin Zayed, un palestinian care emigrase cu ani în urmă din Gaza la Abu Dhabi și care menținea legături strânse cu Fâșia Gaza. Potrivit consilierului, conducătorul emiratez i-a subliniat lui Netanyahu necesitatea de a se pregăti pentru această amenințare.

„Emirul a explicat că, în opinia sa, Sinwar se pregătea pentru un eveniment major”, spune consilierul. „I-a spus lui Netanyahu că Israelul ar trebui să fie pregătit. În același timp, a recomandat să se încerce găsirea unei soluții economice pentru Fâșia Gaza și calmarea situației din Cisiordania pentru a preveni escaladarea conflictului.”

Netanyahu a reacționat cu relativ calm, deși avertismentul era serios

Bin Zayed l-a îndemnat pe Netanyahu să ia situația în serios. Spre surprinderea sa, însă, prim-ministrul a reacționat cu relativ calm. Netanyahu a spus că, în opinia sa, Hamas intenționa să acționeze în zona Cisiordaniei și l-a asigurat pe bin Zayed că Israelul era pregătit pentru orice scenariu.

Conducătorul emiratez avea să povestească ulterior conversația pe care a avut-o cu Netanyahu și avertismentul pe care l-a transmis și directorului CIA, William J. Burns. Bin Zayed i-a împărtășit lui Burns impresia pe care a încercat să i-o transmită lui Netanyahu, și anume că „ceva de acolo este pe punctul de a exploda”, și i-a spus că prim-ministrul israelian credea că zona instabilă era, de fapt, Cisiordania.

„Emirul spera că, în ciuda răspunsului său rezervat, Netanyahu va lua mesajul în serios și va lua măsuri”, spune consilierul.

Șefii serviciilor secrete nu știau de avertismentul lui bin Zayed

Niciunul dintre ei nu și-a imaginat că prim-ministrul va auzi mesajul, dar nu va informa șefii instituțiilor de apărare.

Șeful Shin Bet, șeful Mossadului, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului – niciunul dintre ei nu știa despre avertismentul lui bin Zayed.

Pentru a înțelege de unde a venit acest avertisment neobișnuit și de ce tocmai prin intermediul președintelui Emiratelor Arabe Unite, trebuie să ne întoarcem la ceea ce s-a petrecut în culise în lunile precedente. În acele luni, cu știința și aprobarea lui Netanyahu, Israelul a purtat discuții cu Hamas privind o „hudna”, un armistițiu temporar menit să promoveze un acord pe termen lung în Fâșia Gaza.

Contacte secrete

Contactele au început în secret la începutul anului 2023, în paralel cu ascensiunea guvernului de extremă dreapta al lui Netanyahu.

Sinwar l-a numit pe Ghazi Hamad, membru al biroului politic al Hamas, pentru această misiune. Hamad vorbește fluent ebraica și a fost implicat în contactele secrete pentru eliberarea soldatului răpit Gilad Shalit. În același timp, a fost recrutat un înalt oficial al Fatah, care vorbește, de asemenea, fluent ebraica. Oficialul, pe care îl vom numi aici „Coal Eyes” (un pseudonim, din motive de precauție), este cunoscut pentru reputația sa de persoană de încredere, acceptabilă atât pentru Hamas, cât și pentru Shin Bet. Rolul său era de a transmite mesaje între părți, astfel încât să nu pară că există un contact direct între Hamas și Israel.

În practică, aceste conversații erau practic directe. Ghazi Hamad și Coal Eyes se întâlneau la domiciliul din Gaza al lui Nasser Sarraj, care anterior ocupase funcția de director adjunct al Ministerului Afacerilor Civile al Autorității Palestiniene. La capătul israelian al liniei se afla oficialul Shin Bet responsabil cu ostaticii și persoanele dispărute. Întrucât tulburările din Gaza ar fi putut afecta și Egiptul, o mare parte a discuțiilor s-a bazat pe acorduri încheiate în prealabil între Ierusalim și Cairo. Cu toate acestea, „întregul canal direct a fost ascuns de egipteni, de teamă că s-ar simți jigniți de faptul că au fost excluși”, spune unul dintre membrii echipei Shin Bet implicați în pregătirea discuțiilor, „și, prin urmare, acesta a devenit un canal personal cultivat de Netanyahu.”

Discuțiile s-au concentrat inițial pe o ridicare treptată a blocadei asupra Fâșiei Gaza și pe creșterea cantităților de alimente și materii prime care intrau în Fâșie. A fost propusă și o idee nouă: înființarea unor zone comerciale de-a lungul granițelor Fâșiei cu Israelul și Egiptul, care ar oferi mii de locuri de muncă pentru șomerii din Gaza. Egiptenii erau, de asemenea, dispuși să permită „trecerea în siguranță” a locuitorilor Fâșiei în drumul lor spre aeroportul din Sharm el-Sheikh – ceea ce le-ar fi oferit o deschidere către lume. A fost prezentată și propunerea de a furniza gaze naturale Fâșiei din zăcământul de gaze naturale Gaza Marine, descoperit în 2000 în largul coastei enclavei. Propunerea a fost denumită „G 4 G”, Gas for Gaza (Gaze pentru Gaza).

Până în vara anului 2023, părea că toate problemele economice fuseseră rezolvate, iar pe ordinea de zi mai rămăsese doar chestiunea cea mai delicată – eliberarea prizonierilor israelieni și a rămășițelor soldaților reținuți în Fâșie. În schimbul returnării lui Avera Mengistu și Hisham al-Sayed, precum și a rămășițelor lui Hadar Goldin și Oron Shaul, Sinwar a cerut eliberarea a 500 de prizonieri ai Hamas. Ulterior, el a acceptat să reducă numărul la 250 de prizonieri, iar după negocieri dure, a consimțit la eliberarea a doar 50 de prizonieri. Shin Bet era dispus să accepte eliberarea a 30 de prizonieri, dintre care 20 condamnați la închisoare pe viață, dintr-o listă considerată „acceptabilă” pentru Israel, în schimbul returnării celor patru israelieni.

Atmosfera era atât de optimistă încât „Coal Eyes” a raportat în repetate rânduri că un acord cu Israelul era mai aproape ca niciodată și că ambele părți considerau propunerile drept „opțiuni fezabile”. Unul dintre oficialii Hamas implicați în inițiativele de negociere mărturisește că „ieșea de fiecare dată entuziasmat și le spunea colegilor săi: «Se întâmplă»”.

O sursă din serviciile de securitate israeliene implicată în pregătirea negocierilor confirmă că „până la sfârșitul lunii august 2023, Netanyahu a aprobat eliberarea a 30 de deținuți, dintre care 20 condamnați la închisoare pe viață, care urmau să fie aleși de Shin Bet”. Potrivit acestuia, „tot ce mai era necesar în această etapă era aprobarea comitetului ministerial pentru ostatici și persoane dispărute, al cărui consimțământ este necesar pentru eliberarea deținuților, în special a celor condamnați la închisoare pe viață”.

Cu toate acestea, Netanyahu a amânat în repetate rânduri convocarea comitetului. Poate a făcut-o din teama de a ajunge la un acord cu Hamas, sau poate din teama reacției partenerilor săi extremiști din noul său guvern. Reprezentanților Shin Bet, care gestionau canalul de comunicare cu Hamas, le spunea adesea că se temea ca povestea să ajungă în presă. „Și astfel, lucrurile s-au blocat săptămână după săptămână”, descrie sursa.

Când Sinwar a început să dea semne de nemulțumire față de lipsa progreselor, Ghazi Hamad și Coal Eyes au încercat să-l liniștească, afirmând că motivul întârzierii era preocuparea lui Netanyahu față de tulburările majore care se desfășurau atunci în Israel – avansarea reformei judiciare și protestele publice masive care au izbucnit în urma acesteia.

Israelul, perceput ca vulnerabil

Pe fondul tulburărilor interne continue din Israel, în cadrul axei de rezistență formată din Iran, Hamas și Hezbollah s-a întărit percepția că Israelul devenise mult mai vulnerabil și că acestea ar putea să-și unească forțele și să lanseze o campanie coordonată pentru a-l învinge. Documentele interne arată că înalții oficiali ai Hamas din acea perioadă au început să-și intensifice apelurile către Iran, solicitând asistență pentru finanțarea atacului.

Apoi, la începutul lunii septembrie 2023, Sinwar a întrerupt brusc orice contact cu echipa de negociatori. „Pur și simplu a dispărut de pe radarul nostru, s-a evaporat”, spune un înalt oficial al Shin Bet. O sursă din cadrul Hamas explică că Sinwar și-a pierdut răbdarea față de ritmul israelienilor.

Astfel, canalul direct stabilit între un oficial al Shin Bet și oficialul Hamas Ghazi Hamad, gestionat cu aprobarea lui Netanyahu, a fost întrerupt. Acest canal, de altfel, își va relua activitatea la capacitate maximă la un an după masacrul din 7 octombrie, în septembrie 2024, când a apărut o nevoie urgentă de a scoate din impas acordul privind ostaticii, care se aflase în impas. În septembrie 2023, chiar înainte ca soarta să fie pecetluită, Sinwar a aranjat o întâlnire privată cu oficialul Fatah, Coal Eyes. „Spune-le israelienilor că, dacă nu fac progrese, le pregătesc o surpriză uriașă”, a declarat el cu emfază. Aici, a rostit pentru prima dată un cuvânt-cheie, unul care ar fi trebuit să declanșeze semnale de alarmă: „Spune-le să se aștepte la un «zilzal», un cutremur.”

Coal Eyes a părăsit conversația zguduit. A decis să se consulte cu un prieten apropiat, același palestinian care emigrase din Gaza la Abu Dhabi și care era consilier de încredere al lui bin Zayed.

„Coal Eyes era agitat”, povestește consilierul. „Era clar pentru el că operațiunea despre care vorbea Sinwar ar putea afecta întregul Orient Mijlociu, dar îi era teamă să raporteze informația direct către Shin Bet. Pe de altă parte, îi era și mai teamă că, dacă nu informa Shin Bet, israelienii l-ar putea acuza de colaborare cu Sinwar. Se temea cu adevărat pentru viața sa. Prin urmare, a decis să transmită mesajul către bin Zayed.”

„Ce înseamnă asta?”, l-a întrebat bin Zayed pe consilierul care îi transmisese avertismentul lui Sinwar.

„Dacă spune «zilzal», se referă la război”, a răspuns consilierul.

„Ești sigur?”, a întrebat emirul.

„Nu, asta e interpretarea mea”, a răspuns consilierul, „și așa a înțeles-o și Coal Eyes.”

Sinwar dorea războiul

Sinwar a tras aer adânc în piept și, cu o voce calmă, a spus: „Transmite un mesaj că pregătesc mama tuturor surprizelor. O operațiune terifiantă. Ceva extraordinar. Te rog să le transmiți israelienilor ceea ce spun cuvânt cu cuvânt.”

Conducătorul emiratez s-a gândit, nesigur. Îl neliniștea posibilitatea ca, pe fondul tensiunilor regionale, simplul avertisment cu privire la intențiile Hamasului de a declanșa un război să aprindă scânteia, poate chiar printr-un atac preventiv al Israelului. În cele din urmă, a decis: „Dacă nu suntem siguri, nu vom transmite niciun avertisment israelienilor deocamdată. Vom investiga problema în detaliu până când vom fi siguri.”

Pentru a înțelege gravitatea amenințării lui Sinwar, lui Coal Eyes i s-a cerut să organizeze o altă întâlnire cu acesta în Gaza. Întâlnirea a avut loc la jumătatea lunii septembrie 2023.

„Ei bine?”, a întrebat Sinwar. „Le-ai transmis mesajul israelienilor?”

„Nu”, a răspuns mediatorul.

„Coal Eyes” l-a sunat pe consilierul lui bin Zayed din Gaza pentru a-i transmite cuvintele lui Sinwar. „I-am cerut toate detaliile”, își amintește consilierul, „inclusiv limbajul corporal al lui Sinwar, tonul precis al vocii sale și contextul în care au fost rostite cuvintele, în special în ceea ce privește avertismentul «zilzal».

„I-am sugerat să părăsească rapid Fâșia Gaza și să ne întâlnim la mine acasă pentru o conversație privată. La sfârșitul întâlnirii, am înțeles că nici Coal Eyes, nici eu nu greșisem în interpretarea mesajului: Sinwar intenționa să intre în război.”

Consilierul l-a informat pe bin Zayed cu privire la impresia sa despre conversația cu Coal Eyes. Conducătorul emiratez a înțeles amploarea amenințării și a decis că „mesajul lui Sinwar trebuie transmis israelienilor, celor mai înalți demnitari de acolo, cât mai curând posibil.”

Într-adevăr, pe 15 septembrie, Coal Eyes și consilierul au transmis avertismentul către Shin Bet. Șeful Shin Bet, Ronen Bar, a solicitat o convorbire telefonică imediată cu prim-ministrul, care a fost aranjată de secretarul militar al lui Netanyahu, Avi Gil. În timpul convorbirii, Bar l-a informat pe Netanyahu despre amenințările „cutremurătoare” ale lui Sinwar și s-a decis organizarea unei ședințe de securitate la care să participe toate agențiile de securitate relevante.

„De ce ne-a trimis Sinwar un avertisment?”, întreabă retoric acum un înalt oficial din serviciile de informații. „Fie pentru că s-a săturat de tergiversările Israelului, dorind să ne preseze să ajungem la un acord și nefiind atât de dornic să înceapă un război. Fie, așa cum preferăm să credem, a făcut parte din planul său de «Marea Înșelăciune» și a vrut să testeze gradul de pregătire al IDF.”

În orice caz, instituțiile de apărare nu și-au asumat riscuri inutile. Ședința de securitate a avut loc după două zile, pe 17 septembrie, la care au participat ministrul Apărării Yoav Gallant și reprezentanți ai serviciilor de informații militare.

La finalul discuției, s-a decis organizarea unei ședințe de lucru la biroul prim-ministrului, mai târziu în aceeași zi. Au fost invitați, de asemenea, reprezentanți ai Mossadului și ai Consiliului Național de Securitate. Reprezentanții Shin Bet prezenți la întâlnire au estimat, pe baza corelării cu noi materiale de informații, că Sinwar ar putea plănui să pună mâna pe Elizabeth Tsurkov, cercetătoarea israeliană care fusese răpită și ținută în Irak la momentul respectiv, pentru a putea mări numărul de prizonieri palestinieni pe care i-ar primi în cadrul unui acord de schimb.

Șeful Shin Bet a precizat că aceasta era doar o evaluare inițială și că avertismentul trebuia luat în serios, întrucât indica o lipsă de descurajare din partea Israelului și faptul că „ne îndreptăm spre un conflict”. Bar a recomandat o metodă operațională de tip „bombă de stingere a incendiilor” – un nume de cod pentru un atac puternic și brusc, menit să neutralizeze rapid o amenințare majoră – sau cel puțin punerea în aplicare a unor „eforturi defensive puternice” în Gaza și Cisiordania, măcar ca pregătire pentru sărbătorile evreiești care se apropiau. La finalul întâlnirii nu s-a luat nicio decizie.

Văzând că Israelul nu răspundea la avertismentul clar transmis către Shin Bet, conducătorul emiratez a decis să poarte o discuție direct cu prim-ministrul Israelului. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie a avut loc acea conversație de 45 de minute, în cadrul căreia i-a transmis lui Netanyahu un avertisment explicit cu privire la intențiile lui Sinwar.

Pe parcursul întâlnirii, prim-ministrul nu a menționat apelurile de avertizare pe care le primise. „Dacă am fi știut despre avertismente... ar fi putut schimba întreaga noastră imagine de evaluare”, spune un înalt oficial al Shin Bet.

Avertisment și de la egipteni

Un apel similar a ajuns la biroul prim-ministrului în acele zile din partea șefului serviciilor secrete egiptene, generalul Abbas Kamel, care l-a avertizat pe Netanyahu cu privire la „ceva neobișnuit, o operațiune terifiantă”, pe care Hamas urma să o lanseze. Jurnalista Smadar Perry, care a publicat detaliile conversației în cotidianul Yedioth Ahronoth, relatează că Netanyahu i-a spus, de asemenea, lui Kamel: „În Gaza, suntem la curent cu situația, avem controlul. Problema noastră este Cisiordania, și acolo ne redirecționăm forțele.”

Pe 1 octombrie, în cadrul unei discuții despre revoltele de la granița cu Gaza și despre identificarea intențiilor Hamas de a desfășura un atac terorist în Cisiordania, șeful Shin Bet a recomandat din nou să se vizeze înalți oficiali ai Hamas, inclusiv Sinwar, care „dădea semne de aroganță”.

La fel ca în cazurile anterioare în care i s-a prezentat propunerea, Netanyahu a răspuns: „Pregătiți-mi planuri și le voi lua în considerare”.

„Nu a spus niciodată «nu»”, explică un înalt oficial din domeniul apărării. „Acesta a fost întotdeauna modul său de a amâna abordarea problemei.” Un alt înalt oficial prezent la discuție își amintește că, la încheierea ședinței, prim-ministrul a spus: „Continuați să lucrați la capacitate, dar, deocamdată, calmați situația.”

Pe parcursul întregii ședințe, prim-ministrul nu a menționat apelurile de avertizare pe care le primise.

„Dacă am fi știut de aceste avertismente, este posibil ca acestea să fi dat o importanță mai mare primului mesaj pe care l-am primit de la Sinwar”, spune un înalt oficial al Shin Bet. „Poate că ar fi clarificat și ce se ascundea în spatele retragerii sale bruște de la negocieri la începutul lunii septembrie. Este posibil să fi pus cap la cap indiciile și să fi ajuns la o concluzie complet diferită de cea la care am ajuns, una care ar fi schimbat întreaga noastră imagine de evaluare.”

Biroul prim-ministrului a calificat ancheta drept o „minciună absolută”.

„Prim-ministrul Netanyahu nu a vorbit cu președintele EAU în perioada respectivă și nu a primit nicio avertizare din partea acestuia”, se arată în răspuns.

Fostul șef al Shin Bet, Ronen Bar, și fostul șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Herzl Halevi, au declarat că nu au fost informați cu privire la avertismentul transmis de președintele EAU.

Haaretz l-a contactat pe președintele bin Zayed pentru a obține un comentariu, dar nu a primit niciun răspuns.

Editor : M.C