Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a armistiţiului în Fâşia Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat vineri Spania de „ostilitate” faţă de ţara sa şi a anunţat excluderea Madridului din mecanismul internaţional de supraveghere a armistiţiului în Fâşia Gaza, transmite AFP, preluat de Agerpres. 

Spania a ales să fie contra Israelului în mod repetat (...) Cei care atacă statul Israel în loc să vizeze regimurile teroriste nu vor fi partenerii noştri în configurarea viitorului regiunii”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video. 

El a acuzat Madridul de „ipocrizie”, „ostilitate” şi de „defăimarea soldaţilor armatei israeliene”. 

„Am ordonat, prin urmare, astăzi excluderea reprezentanţilor spanioli de la centrul de coordonare de la Kiryat Gat”, înfiinţat sub supraveghere americană pentru monitorizarea încetării focului în vigoare de pe 10 octombrie între Israel şi Hamas în Gaza. 

Centrul de coordonare militaro-civilă (CCMC) este un organism de monitorizare la care participă în jur de 200 de militari americani, dar şi reprezentanţi din mai multe ţări, printre care Franţa, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, dar şi Spania. 

Relaţiile dintre Israel şi Spania sunt la cel mai scăzut nivel după ce Madridul a recunoscut statul palestinian în 2024, iar ambele state şi-au rechemat ambasadorii. 

Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, unul din criticii cei mai virulenţi ai războiului dus de Israel în Gaza, s-a opus de asemenea campaniei militare americano-israeliene lansate contra Iranului pe 28 februarie. 

Madridul şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele americane implicate în acest război şi a declarat miercuri „inacceptabil” ca Israelul să continue atacurile în Liban după armistiţiul convenit între Washington şi Teheran. 

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
donald trump (1)
5
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
John Bolton
Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire”, iar Teheranul „simte această slăbiciune”
pedro sanchez
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania ca model moral pentru UE
d trump face grimasa
Singurul motiv pentru care iranienii mai sunt în viață este pentru a negocia, afirmă Donald Trump înainte de discuțiile din Pakistan
Air travel in Venice, Italy - 8 Apr 2026
Temeri crescânde în Europa privind anularea vacanțelor de vară din cauza unei penurii de combustibil pentru avioane
Switzerland Davos Trump
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în criză de fonduri: din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a...
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în...
Ultimele știri
Kamala Harris spune că „se gândește” să candideze din nou la președinție: „S-ar putea, s-ar putea”
„Eu i-am prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, nu Jeffrey Epstein”. Cine este italianul care le-a făcut cunoștință celor doi
Supraviețuitorii abuzurilor lui Epstein o acuză pe Melania Trump că „transferă responsabilitatea” asupra victimelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce caută, de fapt, Marco Rubio în România. Enigmele acordului cu SUA anunțat ca o victorie de Oana Țoiu: „Să...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...