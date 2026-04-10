Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a armistiţiului în Fâşia Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat vineri Spania de „ostilitate” faţă de ţara sa şi a anunţat excluderea Madridului din mecanismul internaţional de supraveghere a armistiţiului în Fâşia Gaza, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Spania a ales să fie contra Israelului în mod repetat (...) Cei care atacă statul Israel în loc să vizeze regimurile teroriste nu vor fi partenerii noştri în configurarea viitorului regiunii”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video.

El a acuzat Madridul de „ipocrizie”, „ostilitate” şi de „defăimarea soldaţilor armatei israeliene”.

„Am ordonat, prin urmare, astăzi excluderea reprezentanţilor spanioli de la centrul de coordonare de la Kiryat Gat”, înfiinţat sub supraveghere americană pentru monitorizarea încetării focului în vigoare de pe 10 octombrie între Israel şi Hamas în Gaza.

Centrul de coordonare militaro-civilă (CCMC) este un organism de monitorizare la care participă în jur de 200 de militari americani, dar şi reprezentanţi din mai multe ţări, printre care Franţa, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, dar şi Spania.

Relaţiile dintre Israel şi Spania sunt la cel mai scăzut nivel după ce Madridul a recunoscut statul palestinian în 2024, iar ambele state şi-au rechemat ambasadorii.

Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, unul din criticii cei mai virulenţi ai războiului dus de Israel în Gaza, s-a opus de asemenea campaniei militare americano-israeliene lansate contra Iranului pe 28 februarie.

Madridul şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele americane implicate în acest război şi a declarat miercuri „inacceptabil” ca Israelul să continue atacurile în Liban după armistiţiul convenit între Washington şi Teheran.

