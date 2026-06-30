Netanyahu afirmă, din sudul Libanului, că armata sa va rămâne acolo atâta timp cât Hezbollah „amenință Israelul”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat marți în partea de sud a Libanului ocupată de Israel și a afirmat că armata sa va rămâne acolo atâta timp cât Hezbollahul pro-iranian „amenință Israelul” „Poziția noastră este clară: nu vom părăsi sudul Libanului atât timp cât amenințarea nu va dispărea. Și atât timp cât Hezbollah, înarmat, va fi prezent aici și ne va amenința, vom rămâne aici”, relatează RFI.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a deplasat în zona de securitate controlată de Tsahal (armata israeliană -n.red) în sudul Libanului, alături de ministrul Apărării, Israel Katz. În fața combatanților, el a reamintit instrucțiunea stabilită de conducerea politică și militară: „să nu așteptați în caz de amenințare”.

„Dacă identificați o amenințare la adresa securității voastre, a vieții voastre sau a camarazilor voștri, acționați. Nu așteptați. Este o directivă de fier”, le-a spus Netanyahu soldaților.

Această vizită are loc în contextul în care Israelul își menține prezența în mai multe puncte strategice din sudul Libanului, în ciuda presiunilor pentru o retragere. Netanyahu a fost clar: Tsahal nu va părăsi zona atâta timp cât Hezbollah va rămâne înarmat și capabil să amenințe localitățile din nordul Israelului.

Mesajul vizează, de asemenea, Iranul și Hezbollah. Pentru Netanyahu, granița de nord nu trebuie să redevină o bază avansată a organizației șiite. Israelul afirmă că dorește securitatea locuitorilor săi și o nouă realitate în raport cu Libanul, dar condiționează orice retragere de îndepărtarea efectivă a Hezbollah și de dispariția amenințării.

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„Am venit aici însoțit de ministrul Apărării, de șeful adjunct al Statului Major, de comandantul suprem și de comandanții voștri, cu care am purtat discuții, precum și de comandanții din cadrul Tsahal și ai brigăzilor, și vă salut. Ați realizat o muncă considerabilă. Pe scurt, am neutralizat axa iraniană și am început să o distrugem. Am atacat chiar Iranul, lucru pe care nimeni nu-l credea posibil, și am eliminat o amenințare existențială.

Veriga cea mai importantă a axei iraniene se afla aici: Hezbollah. Existau 150.000 de rachete și proiectile, adică cea mai mare concentrație de rachete și proiectile din lume. Astăzi, au mai rămas doar aproximativ 8 %. Este încă semnificativ, dar nu mai este ce a fost. Datorită acțiunilor dumneavoastră, am eliminat 9.000 de teroriști, dintre care sute în ultimele săptămâni. Și, desigur, cel mai important lucru – și asta faceți și dumneavoastră aici – este crearea unor zone tampon, zone de securitate, nu de partea noastră a frontierei, ci de partea lor. » Așadar, acționăm în Liban. Am făcut-o în Gaza.

Aceste zone de securitate marchează o schimbare de mentalitate. Aceasta înseamnă că nu permitem unei armate de teroriști să se instaleze la granița noastră. Îi ținem la distanță, și asta faceți voi. Distrugem tot ceea ce le-a servit drept mijloc de atac împotriva noastră, atât la suprafață, cât și sub pământ. Infiltrări, atacuri, tuneluri teroriste, tabere teroriste: toate acestea dispar. Iată ordinul: nu plecați, și voi îl aplicați.

Cred că cel mai important lucru pentru voi este să înțelegeți că ordinul nostru, al meu, al ministrului Apărării, al șefului Statului Major și al adjunctului acestuia, este în primul rând să vă apărăm. Dacă voi înșivă recunoașteți o amenințare la adresa securității voastre, a vieților voastre, a soldaților voștri, acționați. Nu așteptați. A acționa este o directivă absolută.

Căci, grație acțiunii voastre, am obținut ce ne-am propus: Libanul recunoaște Israelul, Israelul recunoaște Libanul, iar noi le spunem Iranului și Hezbollahului: plecați de aici! Nu aveți ce căuta aici. Două state suverane, dornice să facă pace, doresc sincer să restabilească securitatea și prosperitatea pentru locuitorii din nord și pentru întregul Liban. „Trebuie să plecați.” Este o jignire, o lovitură în față pentru axa iraniană, iar acest lucru nu va rămâne fără consecințe.

Suntem foarte mândri de ceea ce am realizat grație curajului vostru și deciziilor pe care le-am luat. Insistăm: nu vom părăsi sudul Libanului atât timp cât amenințarea nu va fi eliminată. Și atât timp cât Hezbollah, înarmat, va fi acolo să ne amenințe, vom rămâne aici”, a spus Netanyahu.

Editor : Marina Constantinoiu