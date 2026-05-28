Netanyahu afirmă public că a dat ordin armatei să preia controlul asupra a 70% din Gaza. „În acest moment, ţinem Hamas de gât"

Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că a ordonat armatei să sfideze termenii armistiţiului în vigoare din octombrie şi să preia controlul a 70% din Fâşia Gaza, potrivit unei înregistrări difuzate de o televiziune israeliană, relatează AFP.

„În acest moment, ţinem Hamas de gât. Noi controlăm acum 60% din teritoriul fâşiei” Gaza, a declarat Netanyahu la o conferinţă dintr-o colonie israeliană din Cisiordania ocupată din care Canalul 12 a difuzat un extras pe site-ul său.

„Ştiţi, eram la 50 (după intrarea în vigoare a armistiţiului - n. a.), am trecut la 60, directiva mea este de a ajunge la...”, a spus premierul israelian, moment în care asistenţa a avansat numărul „100”.

„În ordine. Mai întâi 70. Să începem cu asta”, a reluat Netanyahu. „Îi controlăm din toate părţile. Ne vom ocupa de restul mai târziu”.

Aceste declaraţii intervin în contextul în care Gaza rămâne teatrul unor violenţe cotidiene, loviturile israeliene continuând fără încetare în condiţiile în care Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului.

Armistiţiul a intrat în vigoare sub presiunea SUA pe 10 octombrie, la doi ani de la începerea războiului declanşat pe 7 octombrie 2023 de atacul fără precedent al Hamas asupra Israel.

Prima fază a armistiţiului a adus eliberarea ultimilor ostatici din Gaza răpiţi de Hamas, în schimbul palestinienilor deţinuţi de Israel. Dar trecerea la a doua fază, care trebuie să se traducă prin dezarmarea Hamas şi o retragere progresivă a armatei israeliene, bate pasul pe loc de săptămâni.

În termenii armistiţiului, forţele israeliene trebuie să se retragă în spatele unei „linii galbene”, nume dat liniei de demarcaţie între zona sub control Hamas şi cea controlată de forţele israeliene, care asigură pentru acestea din urmă controlul a puţin peste 50% din micul teritoriu.

Benjamin Netanyahu a anunţat însă pe 15 mai că armata şi-a mărit controlul asupra Fâşiei Gaza. „Unii ne spuneau să plecăm, noi nu am plecat şi astăzi controlăm 60% din teritoriu. Mâine, vom vedea”, a spus el.

Peste două milioane de palestinieni din Gaza se îngrămădesc de atunci în zona Gaza aflată încă sub controlul Hamas, unde situaţia umanitară rămâne „catastrofală”, potrivit semnalului de alarmă lansat pe 22 mai la ONU de către trei ONG-uri internaţionale de prim plan, care acuză Israelul că nu-şi respectă obligaţiile.

